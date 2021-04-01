小鹏汽车销售有限公司投资成立新公司，注册资本1000万元

小鹏汽车靠谱吗？好与不好，众说客各执一词，到底怎么样？还要看产品质量和各项性能参数。正所谓没有调查就没有发言权，只有通过切实的产品访查才能发现小鹏汽车的好与坏，下面通过对小鹏汽车P7 的调查我们来仔细分析它的优与劣，用事实说话，辨别真假！小鹏汽车品牌旗下第二款产品小鹏P7 于 2020 年 4 月 27 日15: 00 以线上发布会的形式正式上市。甫一上市，众购车者就来了个“亲密接触”，把它的各项性能参数摸了个知根知底。小