小鹏汽车销售有限公司投资成立新公司，注册资本1000万元

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:企查查APP显示，3月31日，茂名小鹏汽车销售服务有限公司成立，注册资本为1000万元，法定代表人为朱艳华，经营范围包括:销售:汽车、二手汽车、汽车配件、汽车饰品等。企查查股东信息显示，该公司由小鹏汽车销售有限公司100%持股。
站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:企查查APP显示，3月31日，茂名小鹏汽车销售服务有限公司成立，注册资本为1000万元，法定代表人为朱艳华，经营范围包括:销售:汽车、二手汽车、汽车配件、汽车饰品等。企查查股东信息显示，该公司由小鹏汽车销售有限公司100%持股。
目前，新能源汽车可以说是百花齐放，在众多新能源制造厂商中，小鹏汽车异军突起，以汹涌磅礴之势席卷新能源汽车市场，小鹏汽车从研发、到生产、再到销售以及服务运营，一直步步为营，其不断开拓进取理念在践行中逐步微露锋芒，连续创造惊人业绩，其中小鹏汽车G3 凭着华丽的外观、优异的性能吸足了众多眼球，成为新能源汽车行业的宠儿，也得到业界一致好评，但是新能源汽车虽好，它的续航问题却一直都是消费者关心的重点。要想彻底?
小鹏汽车靠谱吗？好与不好，众说客各执一词，到底怎么样？还要看产品质量和各项性能参数。正所谓没有调查就没有发言权，只有通过切实的产品访查才能发现小鹏汽车的好与坏，下面通过对小鹏汽车P7 的调查我们来仔细分析它的优与劣，用事实说话，辨别真假！小鹏汽车品牌旗下第二款产品小鹏P7 于 2020 年 4 月 27 日15: 00 以线上发布会的形式正式上市。甫一上市，众购车者就来了个“亲密接触”，把它的各项性能参数摸了个知根知底。小
相比于轿跑的高调，小鹏G3似乎永远都是小鹏汽车中“老大哥”的存在，但作为最早上市销售的小鹏汽车车型，12月单月销售量2006台、自动泊车获i-VISTA测试高分、征战LPL与LNG李宁战队合作、获得C-NCAP的五星安全评价，红色车外形下的小鹏G3也有颗不服输的心。而选择小鹏G3的用户，大抵看中的也是这样低调不张扬的“张扬实绩”。一、小鹏汽车朴实的老大哥 2020年的《2020新能源汽车消费者满意度调研报告》中的紧凑型SUV满意度排行榜，
现如今的新能源汽车市场可谓一派兴旺。在市场层面上，在疫情的冲击之下，新能源汽车销量不仅没有下跌，反而增长了12%，达到了133. 7 万辆。在资本市场上更是一片火热，一些初出茅庐的造车新势力，比如小鹏汽车，市值已经可以比肩德日美韩等众多老牌传统车企巨头。在产业层面上，资本扎堆入局，车企加速前进，新品牌、新产品层出不穷，晃花人的眼球。小鹏汽车P7 应运而生，其优异的性能证实了小鹏汽车质量的不凡，叩开了市场的大门?
前不久，小鹏汽车发布了上市后的首份财务报告，经历了6年时间的发展，小鹏汽车在2020年取得了不错的成绩，其中，总收入、毛利率、净亏损等指标均是公司成立以来的最佳水平，去年Q4更创下了公司成立以来的季度最佳成绩。
在3月20日央视财经频道播出的节目《遇见大咖》中，小鹏汽车CEO何小鹏表示，2021年底就可以造出飞行汽车，会看到未来几年里面，中国的超低空或者叫低空领域都开放给民用。
今日，小鹏汽车官宣，与广东粤财投资控股有限公司达成战略合作，双方就广东省产业发展基金投资小鹏汽车子公司广州橙行智动汽车科技有限公司达成5亿元的合作协议。小鹏汽车董事长 CEO 何小鹏表示，小鹏汽车作为广东省本土企业，一直秉持广东企业的创新精神，致力于探索未来出行方式。希望在未来的数年里面，能够让每一个人的出行生活以安全、以环保、以科技、以效率为导向。
据kelo报道称，已经在美国上市的三家中国新能源车企蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车计划最快在今年于香港上市，以吸引国内和亚洲地区的投资者。
上周据路透社旗下IFR报道，中国电动汽车三巨头蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车雇佣投行筹备香港上市事宜。目前正在与数家银行商讨相关事项，筹资总额为50亿美元。
据晚点LatePost报道，小鹏汽车CMO（首席营销官）熊青云已因个人及家庭原因于近期离职，这一岗位暂时无人接任。截至目前，小鹏汽车内部仅剩两大“CXO“岗位，分别为CEO(首席执行官)何小鹏和CHO(首席人力资源官)廖清红。廖清红此前曾任华为、奇虎360集团高管。
昨日，小鹏公布了2021年2月交付成绩。小鹏表示，由于春节假期等原因，2月是传统意义上的销售淡季，但小鹏仍然实现了2223台的交付，1-2月累计交付量对比去年同期增长577%。
从接近雷军的投资方和车企高管等知情人士处获悉，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。
今日，小鹏汽车宣布，累计交付量正式突破50000台。根据此前小鹏公布数据显示，今年一、二月，小鹏汽车共交付了6015台、2223台汽车。2020财年小鹏总交付量达27041台，同比增长112.5%。小鹏预计，2021年第一季度将交付12500辆汽车，营收26亿元。
昨日晚间，小鹏汽车发布了2020年四季度及全年财报。财报显示，2020年四季度，小鹏实现营收28.51亿元，同比增长345.5%。2020年总营收58.44亿元，同比增长151.8%。
今天上午，小鹏汽车发布了2021年2月交付数据。小鹏汽车表示，由于春节假期等原因，2月是传统意义上的销售淡季，但公司仍然实现了2223台的交付，1-2月累计交付量对比去年同期增长577%。
今日，路透社旗下IFR报道称，中国电动汽车品牌蔚来汽车、理想汽车以及小鹏汽车计划回港上市，目前雇佣投行筹备上市事宜。
小鹏汽车发布2020年四季度及全年财报。财报显示，2020年四季度，小鹏实现营收28.51亿元，同比增长345.5%，市场预期26.5亿元;调整后净亏损7.13亿元，上年同期净亏损10.97亿元。
在近日央视播出的纪实财经人物纪录片《遇见大咖第五季》中，针对此前“马斯克职责小鹏汽车抄袭特斯拉自动驾驶技术”一事，小鹏汽车创始人何小鹏再次表示
今日，针对雷军宣布小米将造车一事，小鹏汽车创始人何小鹏发文祝福称:“人生很短，应多鼓起勇气，追求自己的精彩。我们要为勇敢者鼓掌。”
电动汽车的竞争日趋白热化，除了外形设计、电池电机技术、安全配置等，高级辅助驾驶更是核心竞争力的体现。这一领域，特斯拉的地位自不用说，国产新势力小鹏同样有自己的一套颇受好评的方案。
近日，中国裁判文书网公布了腾讯员工陈某跳槽字节被判赔还111万一案。据悉，原告腾讯称，陈某与腾讯公司订立有《劳动合同》和《竞业限制通知书》，..
4月2日下午，一段特斯拉因失控撞击人行天桥的视频在网上流传。视频显示，特斯拉损毁严重，轿车车头和前档玻璃均损毁，车轮掉落。 ..
昨日，上交所披露了《关于终止对京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》，决定称，将终止京东数字科技控股股份..
今日，特斯拉中国公布交付数据称，第一季度特斯拉生产了超过18万辆汽车，交付了近185，000辆汽车。同时，特斯拉还表示，Model Y在中国获得了极高的..
今日滴滴乘客端APP打车列表中的快车“接受拼车”功能已升级为“极速拼车”独立选项。选择“极速拼车”在高峰期排队打车时，可帮助用户更快出发，途..
4月3日上午消息，苹果今天关闭了对iOS14.4.1系统的验证通道。换言之，如果你已经升级到了iOS14.4.2及以上版本，只能老老实实用着，无法回退到更早..
完美日记，美妆国货品牌的代表之一。从2016年上市至今，完美日记强势崛起并凭借高性价比获得了年轻人的喜爱，成为了国货美妆品牌的一匹黑马。..
一年时间（2020年）收入2亿人民币，还关联线下GMV近7亿。某种程度上说，私域已经成了文峰大世界的重要战略。 ..
线下的年轻人会把钱花在哪里?重视“社交”和“体验”的剧本杀或许是最被业界寄予厚望的一个回答。这种以角色扮演、烧脑推理为核心卖点的线下多人..
媒介理论家、思想家麦克卢汉认为:“真正有意义的信息并不是媒介所传达给人们的内容，而是不断发展和变革的媒介本身。”放在营销领域，用直白点的话..
2021年4月3日，今天是周六，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于广西三大米粉的，问题是“与柳州螺蛳粉、桂林米粉并称为广西三大米粉的是哪个?”..
2021年4月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于钱塘江的，问题是“钱塘江观潮的最佳时节是什么时候？”这个钱塘江在国内算是鼎鼎有名了，很多..
老家在西北一个十八线小县城的七童发现，身边越来越多“高龄”人群将娱乐场搬到了线上，邻居家65岁的奶奶每天给孙子做完饭后，就立即投入到抖音唱..
作为时下的“当红炸子鸡”,在线教育行业的发展势如破竹。面对百花齐放、种类繁多的在线教育平台,家长们又该如何选择呢?调查显示,家长们在选择在线..
普天同庆,鞭炮齐鸣,家人们,再工作/学习几个小时,今天的上班上课时间就结束了,清明节假期就要来了!面对这来之不易的假期,可要好好规划,外出旅行OK,..
小米电视是目前国内销量第一的智能电视品牌,但目前没有一个带摄像头的电视机产品,那么小米电视要如何视频聊天呢,我们今天就来聊一聊这个话题。首先..
援引自知名市场调研机构IDC的数据报告显示，2020Q4 联发科已成为国内5G手机芯片市场的第一名，表现相当出彩。不过联发科似乎并不满足于此，仍在持..
日前，天猫国际发布了关于《天猫国际化妆品行业发布规范》更新公示通知，规则于2021年3月30日变更公示，于2021年4月6日生效。本次更新主要针对商品..
4月1日，工信部发布关于收回部分电信网码号的通告，本次收回电信网码号共 329 个，含搜狐、小米、华泰证券、招商银行等多家知名公司。..
4月2日下午，一组特斯拉事故图片在车友群中流传，并引发众多网友关注。据了解，事发成都成华区。从流传的图片看，特斯拉冲上了过街天桥。..