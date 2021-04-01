小鹏汽车销售有限公司投资成立新公司，注册资本1000万元

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小鹏汽车销售有限公司投资成立新公司，注册资本1000万元

2021-04-01 13:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:企查查APP显示，3月31日，茂名小鹏汽车销售服务有限公司成立，注册资本为1000万元，法定代表人为朱艳华，经营范围包括:销售:汽车、二手汽车、汽车配件、汽车饰品等。企查查股东信息显示，该公司由小鹏汽车销售有限公司100%持股。

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