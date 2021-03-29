比特币重返5.7万美元关口 VISA允许使用加密货币进行支付结算

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比特币重返5.7万美元关口 VISA允许使用加密货币进行支付结算

2021-03-29 17:32 · 稿源：站长之家

比特币上破57000美元/枚，短线走高近800美元，日内涨超2%。

此前，有消息称VISA推出了一个试点项目，允许用户在该平台上使用加密货币结算。

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Visa目前正在研究允许数字结算的解决方案。

它还引入了应用程序编程接口（API），以使银行客户可以购买，交易和托管加密货币。

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