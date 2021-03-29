比特币重返5.7万美元关口 VISA允许使用加密货币进行支付结算

比特币上破57000美元/枚，短线走高近800美元，日内涨超2%。
此前，有消息称VISA推出了一个试点项目，允许用户在该平台上使用加密货币结算。
Visa目前正在研究允许数字结算的解决方案。
它还引入了应用程序编程接口（API），以使银行客户可以购买，交易和托管加密货币。
比特币上破57000美元/枚，短线走高近800美元，日内涨超2%。
此前，有消息称VISA推出了一个试点项目，允许用户在该平台上使用加密货币结算。
Visa目前正在研究允许数字结算的解决方案。
它还引入了应用程序编程接口（API），以使银行客户可以购买，交易和托管加密货币。
在前不久经历了大跌之后，近日比特币价格再度不断的上涨，今日晚间更是突破60000美元整数关口，创历史新高。根据CoinMarketCap数据显示，比特币交易价格已经上涨至于60，098美元，24小时涨幅为5.77%。<br/> <br/>
要怪只能怪马斯克吆喝比特币太卖力了，如今比特币与马斯克已经形成了深度绑定，在马斯克这样流量大佬的吆喝下，如今的比特币早已不是小圈子的游戏。越来越多的散户入场，比特币破圈。
据国外媒体报道，巴西证券交易委员会（CVM）本周批准了两只加密货币ETF，成为美洲继加拿大之后第二个批准比特币交易所交易基金的国家。
3月24日，人民日报发文评论称，应用前景不明，市场波动巨大，比特币冲高，风险要当心。比特币并不具备货币“法定地位”，投资者切勿盲目跟风。
近日，特斯拉美国官网宣布支持使用比特币进行支付。特斯拉表示，比特币是特斯拉唯一接受的加密货币，目前仅为美国大陆的客户支持比特币付款，未来将考虑扩展到其他市场。
今日早间，比特币价格继续攀升，一度涨破58000美元/枚，达58154.27，为2月22日以来首次，逼近上个月创下的纪录高位。目前，其价格稍有回落，跌至57255.70美元/枚。
币圈很多人第一次知道赵长鹏（CZ）就是因为他 2014 年卖房子梭哈比特币这件事，在圈外人看来不切实际的举动在圈内人眼中着实有些充值信仰的意味在。后来 2017 年币安交易平台上线，三年多疯狂扩张至币圈的每个角落，币安成了比特币交易中最绕不开离不了的品牌名字，而币安的创始人CZ也被越来越多人知道、熟悉。3 月 13 日，一条#币圈首富比特币投资收益 100 倍#热搜带领这位平头理工男再次出圈，CZ在推特上发文表示自己 2014 年卖?
有比特币爱好者推测，计算机技术公司甲骨文（Oracle）将宣布一个重要的比特币配置方案。即使没有，也应该要这么做。在特斯拉购买价值 15 亿美元的比特币之后，比特币爱好者们都在耐心等待下一个知名机构（公布）分配资金到BTC上。最有可能的候选机构之一就是计算机软件公司甲骨文（Oracle，股票代号：ORCL）。根据其最新的10-Q报告，甲骨文目前持有430. 6 亿美元的现金和短期投资，其中只有372. 4 亿美元的现金。与其他坐拥大量现?
昨日，中国币圈首富、区块链交易平台币安CEO赵长鹏表示，自己在2014年用卖房的钱，以600美元的价格购买了比特币，很幸运能买到10万美元以下的比特币。自己也曾在200美元的谷底坚持了2年，自己会坚持到底，还要多待一会。
昨日，中国币圈首富赵长鹏表示，自己在2014年用卖房的钱以600美元的价格购买了比特币。他曾在200美元的谷底坚持了2年，表示自己会坚持到底，很幸运能买到10万美元以下的比特币。
据cointelegraph报道，在摩根大通递交给美国证监会（SEC）的文件中表示，该公司将发行一款与加密货币相关的结构性票据。
今天早些时候，马斯克发消息确认特斯拉将支持使用比特币支付方式来购买特斯拉汽车。目前在特斯拉美国官网也显示支持使用比特币来付款。
一天夜晚，塞巴斯蒂安收到Twitter一条“马斯克”的新闻推送，点击文章下的活动链接看到他在赠送比特币。它邀请人们寄出从0.1比特币到20比特币的任何东西，网站向参与者承诺团队将寄回两倍的金额。
今日，比特币市值再次重回1万亿美元，报55726.76美元/枚。据悉，2月19日，比特币总市值正式突破1万亿美元，单枚涨破56000美元。2月21日，比特币达到历史最高点单枚价格最高突破57500美元。<br/> <br/>
在比特币圈内，有一件事引发了业内的关注，那就是微博前两天突然封杀了三大交易平台的微博账号，消国内三大加密货币交易所火币网、欧易（原OKEx）、币安的官方微博账号集体被封。
过去的24小时，比特币一路震荡上行，突破60000美元之后，又破61000美元关口，再创历史新高。
近日，有网友发现，原价为68元的国产游戏《鬼谷八荒》在腾讯网游加速器中开始售卖。不过据标注，腾讯网游加速器中的《鬼谷八荒》为“离线版”，售价仅为2.8元，已卖出约400件。
比特币的诞生触发了算力和算法的革命。“算力”开始支撑和推动数字经济发展。而挖矿本身就是算力和算法最好的试验区。“矿圈”已经有7年的发展历程，如今在行业赛道里已经具有非常大的影响力了。当规模发展到一定地步，随后就是对“合规”的需求。大型矿业企业纷纷在寻求合规，加之矿机芯片有了突飞猛进的发展，行业需要实现从”矿圈“到”矿业“的突破，构建数字经济的基础，同时也是形成算力产业体系的基础。 国家对于区块链政策
2020年，新冠疫情对全球经济造成极大影响，其破坏程度甚至远超2008年的全球金融危机。据国际货币基金组织（IMF）报告，2020年全球经济将萎缩4.4%，发达经济体将萎缩5.8%，新兴经济体将萎缩3.3%，超过95%的国家人均收入预计都将出现负增长。在动荡起伏的全球经济环境下，数字货币成为了最佳的“资产避风港”，全球大量用户、机构，甚至上市企业将持有的资金大批量投入数字货币市场。据Bitstamp数据显示，比特币站上5.8万美元再度刷?
昨日，500彩票网宣布，公司英文名称将变更为 “BIT Mining Limited”，中文名称变更为“比特矿业”，股票代码变更为 “BTCM”，目前，该决议已经获得了董事会投票通过。但500彩票网表示，根据现行公司章程规定，公司英文名称的变更仍需要股东大会的特别决议批准通过。
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