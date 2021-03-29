比特币重返5.7万美元关口 VISA允许使用加密货币进行支付结算

比特币的诞生触发了算力和算法的革命。“算力”开始支撑和推动数字经济发展。而挖矿本身就是算力和算法最好的试验区。“矿圈”已经有7年的发展历程，如今在行业赛道里已经具有非常大的影响力了。当规模发展到一定地步，随后就是对“合规”的需求。大型矿业企业纷纷在寻求合规，加之矿机芯片有了突飞猛进的发展，行业需要实现从”矿圈“到”矿业“的突破，构建数字经济的基础，同时也是形成算力产业体系的基础。 国家对于区块链政策