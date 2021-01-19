腾讯与吉利汽车集团与签订战略合作协议，涉及自动驾驶等领域

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日消息:今天腾讯与吉利汽车集团在杭州签署战略合作协议，围绕智能座舱、自动驾驶、数字化营销、数字化底座、数字化新业务及低碳发展等领域展开全方位战略合作。

据官方介绍，腾讯将助力吉利完成“用户全生命周期”数字化升级，打通产品研发、制造、营销、使用、用户运营、售后服务等全产业链数字化闭环，构建“以人为中心”的数字化服务体系。同时，双方还将共同推进汽车全产业链的低碳发展，通过科技手段、科学管理，探索共建“碳中和”开放平台，为加速汽车产业实现碳中和目标展开实践，携手提升企业ESG治理水平，探索长期可持续发展。

本次战略合作，双方将共同打造下一代智能座舱，充分融合吉利、腾讯两大生态，打通手机端和汽车端服务场景，打造可持续进化的车载内容及服务生态，为用户带来多场景无缝连接的人性化体验。双方还将展开自动驾驶虚拟仿真及云平台方面的合作，加速自动驾驶产品的研发及应用验证，并推动相关标准和法规的完善。此外，双方还将积极寻求在数字化营销、共享出行、数字化金融服务、智慧交通等领域的创新探索，探索大出行领域的更多可能性。

据了解，早前吉利与腾讯已在车联网、智慧高铁等出行领域展开有效合作。2018年，吉利与腾讯首次合作，携手中国铁路投资有限公司共同成立国铁吉讯，基于高铁出行场景为用户提供多种站车一体化、线上线下协同出行服务。2019年，吉利控股集团战略投资企业亿咖通科技（ECARX）与腾讯车联签署战略合作协议，围绕智能网联服务、联合用户运营、AI及云技术等领域展开深度合作。目前，腾讯车联服务已经陆续接入吉利汽车和领克多款车型。