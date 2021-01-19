Vivo X60 Pro+支持双主摄像头和骁龙888处理器，已开启预售

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Vivo X60 Pro+支持双主摄像头和骁龙888处理器，已开启预售

2021-01-19 13:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:本周四，Vivo将发布X60Pro+5G手机，这是去年12月首次亮相的Vivo X60和Vivo X60手机的更高端的版本。在发布之前，该公司发布了官方海报，公布了手机背面的关键设计。

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（图源：Vivo微博）

Vivo X60Pro+将配备双主摄像头和骁龙888移动平台。根据Tipster Digital Chat Station的说法，X60Pro+为四摄像头模组，其中包括具有f /1.6光圈的三星GN150百万像素主相机，具有第二代微镜稳定功能的4800万像素超广角镜头。X60Pro +的双主摄像头配有5倍潜望镜远摄镜头和人像传感器。

有消息称，Vivo X60Pro+将具有与Vivo X60和Vivo X60Pro手机相同的120Hz刷新率，支持6.56英寸AMOLED屏幕，55W快速充电支持。

在上个月发布的Vivo X60和Vivo X60pro的基本配置为:

Vivo X60和X60Pro配备了6.56英寸FHD + AMOLED显示屏，120Hz刷新率屏幕。X60上预装了基于OriginOS的Android11操作系统，处理器为Exynos1080芯片。

Vivo X60具有4800万像素+1300万像素（超广角）+1300万像素(人像)三摄摄像头系统。X60Pro具有4800万像素+800万像素(潜望镜远摄)+1300万像素(超广角)+1300万像素(人像)四镜头模组。这两款手机均具有3200万像素的前置摄像头。X60拥有4300mAh电池，而X60Pro拥有4200mAh电池，两个型号都支持33W快速充电。

Vivo X60Pro+现在已经上线vivo的官方商城，并已经开启预约。X60Pro+目前提供的颜色有深蓝色和经典橙色两种，存储空间选择为8GB+128GB或者12GB+256GB选项。

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