SK Innovation决定投资59亿元在美国建电池工厂

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:韩国第三大、全球前5的电池公司SK Innovation宣布计划在美国投资一万亿韩元（约59亿人民币）建设一座电池工厂，这是在美国法院对LG Energy Solutions提起的电动汽车电池诉讼作出裁决之前作出的决定。

SK Innovation在1月6日表示，其投资决定是由于美国对电动汽车电池需求的增长所致。为此，SK Innovation最近决定发行价值10亿美元的绿色债券，在佐治亚州建立第二家电池工厂。K Innovation在美国的子公司SK Battery America（SKBA）将于1月25日发行债券，而SK Innovation将为它们提供担保。

SK Innovation计划在2021年上半年，其在佐治亚州的第一家电池工厂正式投产。据该公司表示，随着对电池的需求不断增长，它需要扩大佐治亚州的工厂规模和产能。

SK Innovation的投资决定正在引起电池行业的高度关注，因为根据美国国际贸易委员会（ITC）判决的结果，其进入美国市场的销售渠道可能会被封锁。在2020年2月的初步裁定中，ITC裁定赞成LG能源解决方案。除非SK Innovation推翻ITC的初步裁定，或LG能源解决方案撤回诉讼，SK才能在美国正常开展业务活动。

不过美国政界和商界越来越多地要求SK Innovation和LG能源解决方案在ITC裁决之前敲定一项协议，以避免当地经济受到损失。