B站曾经顶流UP主现在欠账几百万：“大祥哥来了”投资被骗上千万

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:知名B站美食UP主“大祥哥来了”近日在视频中向450多万粉丝坦诚分享了自己近年来跌宕起伏的人生经历。

回顾往昔，2019年正值自媒体行业蓬勃发展之际，“大祥哥来了”凭借独特的魅力和内容迅速崭露头角，从一名月薪万元的普通上班族转变为年收入高达数百万的人气博主。在收获职业生涯的第一个百万收入后，他激动地全款购买了一辆价值百万的豪车，生活似乎步入了新的轨道。

然而，随着知名度的提升和财富的积累，“大祥哥来了”逐渐接触到所谓的“上流社会”圈子，却未曾料到，这竟是他人生滑铁卢的开始。一次偶然的机会，他被一位自称拥有庞大餐饮生意的人士吸引，对方以诱人的前景为饵，诱使他投入了全部积蓄240万元。出于对这位“合作伙伴”的信任，“大祥哥来了”还动员了其他六位博主共同投资，每人出资一百万，总额达到六百万。此外，他还向两位挚友分别借款一百万，总计投入金额高达1250万元。

投资初期，“大祥哥来了”虽偶有疑虑，但总是自我宽慰，即便遭遇不测，凭借自己的赚钱能力，也不过是两年的辛苦白干，总能将钱款归还给朋友们。然而，残酷的现实却给了他沉重一击——那位所谓的“合作伙伴”其实是个骗子，携款潜逃，留下他一人面对巨额债务。

为了弥补亏空，“大祥哥来了”不得不倾尽家中几乎所有积蓄，甚至动用了奶奶用于养老的120万元，但即便如此，至今仍背负着300万元的债务。

面对如此困境，“大祥哥来了”最终决定勇敢站出来，将这段痛苦的经历公之于众，以此提醒广大网友提高警惕，避免重蹈他的覆辙。

（举报）