首页 > 原创 > 关键词  > 大祥哥来了最新资讯  > 正文

B站曾经顶流UP主现在欠账几百万：“大祥哥来了”投资被骗上千万

2025-03-24 08:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:知名B站美食UP主大祥哥来了”近日在视频中向450多万粉丝坦诚分享了自己近年来跌宕起伏的人生经历

回顾往昔，2019年正值自媒体行业蓬勃发展之际，“大祥哥来了”凭借独特的魅力和内容迅速崭露头角，从一名月薪万元的普通上班族转变为年收入高达数百万的人气博主。在收获职业生涯的第一个百万收入后，他激动地全款购买了一辆价值百万的豪车，生活似乎步入了新的轨道。

B站

然而，随着知名度的提升和财富的积累，“大祥哥来了”逐渐接触到所谓的“上流社会”圈子，却未曾料到，这竟是他人生滑铁卢的开始。一次偶然的机会，他被一位自称拥有庞大餐饮生意的人士吸引，对方以诱人的前景为饵，诱使他投入了全部积蓄240万元。出于对这位“合作伙伴”的信任，“大祥哥来了”还动员了其他六位博主共同投资，每人出资一百万，总额达到六百万。此外，他还向两位挚友分别借款一百万，总计投入金额高达1250万元。

投资初期，“大祥哥来了”虽偶有疑虑，但总是自我宽慰，即便遭遇不测，凭借自己的赚钱能力，也不过是两年的辛苦白干，总能将钱款归还给朋友们。然而，残酷的现实却给了他沉重一击——那位所谓的“合作伙伴”其实是个骗子，携款潜逃，留下他一人面对巨额债务。

为了弥补亏空，“大祥哥来了”不得不倾尽家中几乎所有积蓄，甚至动用了奶奶用于养老的120万元，但即便如此，至今仍背负着300万元的债务。

面对如此困境，“大祥哥来了”最终决定勇敢站出来，将这段痛苦的经历公之于众，以此提醒广大网友提高警惕，避免重蹈他的覆辙。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • B顶流UP主曾经年入几百万 被骗1250万 现在负债累累

    快科技3月24日消息，B站知名美食UP主大祥哥来了”，坐拥450多万粉丝。近日，他向粉丝分享了自己近几年如同过山车般的经历。2019年，自媒体行业风头正劲，大祥哥搭上了这班顺风车，从月薪一万的普通打工人华丽转身，成为了年收入数百万的人气博主。赚到第一个一百万时，他兴奋地全款购置了一辆百万豪车。随后，他逐渐融入所谓的有钱人圈子”，却不慎踏入了一个精心�

    ​大祥哥 ​B站美食UP主 ​自媒体经历

  • B千万粉丝UP主影视飓风否认哄抬相机价格：从未参与过倒卖行为

    快科技3月17日消息，日前，在B站（哔哩哔哩）拥有1095.9万粉丝的UP主影视飓风微博发文否认哄抬相机价格。影视飓风称，近期出现了一些关于我们公司的言论，认为我们通过视频恶意哄抬相机价格牟利，甚至有一些账号先在二手平台以影视飓风名义恶意挂高价，再截图至图文平台发帖批判影视飓风抬价，以此获得流量。影视飓风表示，从未参与过此类倒卖行为，以后也不会，�

    ​B站 ​影视飓风 ​相机价格

  • B站网红大祥哥回应被骗1249万：争取一两年还清债务

    B站知名美食UP主“大祥哥来了”因公开透露自己卷入一起金额高达1249万元的诈骗案件，迅速引起了广泛关注。为应对这一突如其来的财务危机，他已经变卖了名下的豪车，并动用了家庭积蓄以及长辈的养老钱来填补部分债务漏洞，但目前仍背负着约300万元的债务负担。大家纷纷表示，相信他能够凭借自己的才华和努力，克服当前的困境，迎来更加美好的未来。

  • 榜一大哥P千万身家 百万粉丝女主播被骗80多万元

    快科技3月13日消息，近日，上海普陀警方侦破了一起诈骗案件，女主播李女士陷入骗局，损失惨重。李女士是一名拥有百万粉丝的女主播，在直播中结识了自称服装业网店店主的曹某。曹某主动私信提出寄拍”合作，并逐渐透露自己身价不菲，是企业家，还是李女士的榜一大哥”。李女士对其身份深信不疑，二人线下奔现并确立恋爱关系。为打动李女士，曹某谎称要赠予她100�

    ​诈骗案件 ​女主播 ​恋爱诈骗

  • 劲仔深海鳀鱼凭什么成为健康零食 “顶流”？答案来了

    健康饮食的观念深入人心，可真正实践起来却困难重重。我们常常陷入两难的境地：想要美味，却担心不健康；选择健康食品，口感又往往差强人意。选择劲仔深海鳀鱼，让实惠与优质在舌尖完美融合，轻松开启健康饮食新篇章。

    ​劲仔 ​劲仔深海鳀鱼

  • “复制”DeepSeek，量化巨头为何能成大模型顶流

    又成AI大模型圈顶流?据媒体最新报道，幻方量化的老对手的九坤投资，携手微软团队成功复现DeepSeek-R1首次发现了语言混合会显著降低推理能力等问题。有投资人调侃道，“以后找大模型项目，是不是得先去量化机构排队拿号?”一些关注AI领域的风投的第一反应是:“什么?梁文峰见不到，难道我们要找关系拜访王琛了?”王琛，正是九坤投资的创始人，也是最近风投圈关注的又一

    ​量化投资 ​AI大模型 ​金融科技

  • “前顶流”DeepSeek评Manus很客观 但网友为此吵翻了

    这两天，科技圈都被一个叫Manus的AIAgent产品刷屏了。不知道大家回过味来没有，反正小编还是一脸懵逼的状态，心中不禁感叹：难道技术更新这么快，我DeepSeek还没用明白呢！反正该评价下方的网友都吵翻了，我们都来一起看看吧。

    ​AI ​Agent ​DeepSeek

  • 一场“表情包大战”，为何让海尔CEO成了顶流

    有人或许会怀疑背后是否有精心策划的借势营销，但我更感兴趣的是企业家在大会上的传播现象，严肃的“两会代表”、家电巨头的掌门人，与活泼的“表情包”、戏谑的“职场人周一早会”，这两种看似毫不相关的元素，在互联网的催化下，奇妙地融合在了一起，并产生了意想不到的传播效果。这种如同硬币AB面的传播现象，构成了社交时代的“传播双螺旋”，为政企传播带

    ​表情包

  • 对话@三金七七：甜宠剧情的“顶流”，都有哪些量密码？丨话媒堂

    “坏了，看完我的爱情封印有点松动了。”“恋爱脑上来了，去挖野菜冷静一下。随着短视频行业的不断发展和变化，相信他们也会不断创新和突破，为粉丝带来更多精彩的内容。

    ​短视频 ​甜宠剧 ​剧情类

  • 跨圈巅峰对决开启，PDD和前三战顶流万人敌的三谋约战如火如荼

    在 3 月初，SLG游戏顶流主播千胜万人敌从《三国志·战略版》出走，投入《三国：谋定天下》的新征程。在入驻的直播首秀中，万人敌喊话PDD约战并在此后得到回应，二人约下在招贤主题服开启后正式对决。PDD回归的消息直接将三谋的风席卷SLG圈和电竞圈，全明星大混战的局面由此而来，而随着时间的推移， 3 月 15 日开启的招贤主题服已然全面开启，而属于明星主播们的战场�

    ​SLG游戏 ​千胜万人敌 ​三国：谋定天下

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM