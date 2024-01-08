机器人又掌握新技能：10小时学会煮咖啡

要点: 一款煮咖啡机器人通过观看人类演示视频仅需10小时学会煮咖啡，并具备自主纠错功能。

这款机器人来自美国公司 Figure，专攻通用人形机器人，创始人 Brett Adcock 是一位成功的企业家。

Figure 公司在2022年成立，先后获得了近8000万美元的融资，发布了首款人形机器人 Figure01。

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:近日，一款煮咖啡机器人引起了广泛关注。这款机器人通过观看人类演示视频，仅需10小时的训练就能学会煮咖啡，并具备自主纠错功能。该机器人可以自主打开咖啡机盖，放入咖啡包，按下开始按钮，一气呵成地完成整个煮咖啡过程。

此外，如果咖啡包没有放正，机器人也能自行调整，完全自主完成任务。这款机器人来自美国公司 Figure，该公司成立于2022年，专攻通用人形机器人。创始人 Brett Adcock 是一位成功的企业家，他创办的公司先后获得了近8000万美元的融资，并在去年发布了首款人形机器人 Figure01。

Figure 公司的机器人采用了端到端神经网络的技术，通过接收人类煮咖啡的视频来输出机器人的动作轨迹，从而实现机器人的模仿学习和自主操作。Figure01学会煮咖啡只需要输入相应的视频，并经过10小时的训练即可。虽然这款机器人的训练速度令人印象深刻，但是一些网友对其功能还有一些期待。他们希望机器人能够拿起杯子、识别添加的配料，并将咖啡端到人面前。苹果公司联合创始人 Steve Wozniak 曾提出了一个评估机器人自主能力的咖啡测试，这个测试考验机器人在未知环境中的导航、识别物体、操作工具和材料以及遵循人类命令等能力。

Figure 公司在短短一年多的时间里获得了巨额融资，这表明市场对通用人形机器人的需求非常旺盛。Figure 公司的机器人技术也引起了业界的关注，他们的研究成果在模仿学习领域取得了重要突破。模仿学习是让机器人通过观察和模仿人类行为来学习和完成任务的方法，被广泛应用于各种领域。随着技术的不断发展，越来越多的机器人能够通过模仿学习来学会各种任务，未来可能会出现能够完全自主完成复杂任务的机器人。

虽然 Figure01的表现令人印象深刻，但是它与完全实现咖啡机器人的目标还有一段距离。苹果公司联合创始人 Steve Wozniak 提出的咖啡测试要求机器人在未知环境中完成一系列任务，这需要机器人具备更高级的导航、识别和操作能力。然而，对于机器人技术的快速发展和创新，人们仍然抱有希望。根据一项投票结果显示，89% 的人相信在2040年之前会有具备完全自主能力的咖啡机器人出现。未来，随着技术的不断进步，我们可能会看到更多功能强大的机器人问世，为我们的生活带来更多便利。

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