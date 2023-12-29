ChatGPT个性化重磅升级！将推新功能Sunshine

要点: OpenAI计划对ChatGPT进行重磅升级，推出名为“Project Sunshine”的新功能

新功能包括更连贯的对话、不断改进的学习能力以记住用户信息和偏好设置，以及自定义记忆功能。

OpenAI还计划在2024年推出GPT商店升级，新增搜索功能和展示最优秀的GPT定制应用的平台。

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:ChatGPT即将迎来重磅升级，OpenAI计划推出名为“Project Sunshine”的新功能，以使ChatGPT更个性化，成为超智能的工作助理。新功能包括更连贯的对话、不断改进的学习能力和自定义记忆功能。另外，临时聊天功能将使信息仅在当前聊天窗口中使用，不被保存在聊天历史中，为多团队共享账号提供便利。

此外，OpenAI计划在2024年推出GPT商店升级，新增搜索功能和展示最优秀的GPT定制应用的平台。这一升级计划原本计划在2023年11月推出，但因为公司领导层变动而推迟。ChatGPT的新功能将使其更具记忆能力，用户可通过设置进行个性化，实现更高质量的回答。

新功能的核心在于持续对话中学习用户的细节和喜好，用户可以通过直接告诉ChatGPT来改变其对用户的了解。临时聊天功能将信息保留在当前对话中，不被用于模型训练，为账号共享提供了实用性。总体而言，ChatGPT的升级将使其更加智能、个性化，为用户提供更好的助理服务。

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