预计到2027年，生成式人工智能智能手机市场份额将达到40%

划重点: 📌 生成式人工智能智能手机预计从2024年开始引领市场趋势，智能手机制造商计划将生成式人工智能功能融入设备中。 📌 三星电子预计将在这个新兴市场中占据领先地位，其 Galaxy AI 将成为关键产品。 📌 高通有望在芯片市场上占据主导地位，预计将拥有近80% 的市场份额。

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:根据 Counterpoint Research 最新发布的 “生成式人工智能智能手机出货量和洞察力” 报告，预计从2024年开始，生成式人工智能智能手机将引领市场趋势。

这些智能手机将提供信息提供、人工智能图像创建和编辑、实时翻译等功能。此外，它们还将使得像苹果的 Siri、三星的 Bixby 和谷歌助手等人工智能助手能够执行超出设定回应和动作的创造性任务。这些设备通常将作为 “设备内人工智能” 运行，独立于在线连接，因此需要显著增强的设备性能。

预计三星电子将成为智能手机市场的领导者，高通将主导芯片市场。业界预计，三星将在2024年1月发布的 Galaxy S24系列中推出 Galaxy AI。据透露，Galaxy AI 的其中一个功能是 “实时翻译呼叫”。

Counterpoint Research 预测，三星将最初占据一半的生成式人工智能智能手机市场份额，其后将是 vivo、小米、荣耀和 OPPO 等中国智能手机品牌。尽管在生成式人工智能适应方面稍逊于竞争对手，但苹果最近通过发表一篇关于生成式人工智能的论文引起了关注。该论文提出了一种在相对较少内存的设备上运行大型语言模型（LLMs）的技术解决方案，而无需依赖大型服务器上的高速计算设备。

在芯片领域，以最新移动应用处理器（AP）而闻名的高通有望占据近80% 的市场份额。供应中国智能手机的联发科(MediaTek)是一个重要竞争对手。三星的 Exynos2400和谷歌的 Tensor G3也在人工智能智能手机芯片市场上占据一席之地。

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