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专家表示 ：AI在学校作弊问题上的担忧目前尚无根据

2023-12-15 10:44 · 稿源：站长之家

# 划重点:

1. 📊 斯坦福教育学者的研究显示，自ChatGPT出现一年多以来，高中生作弊率虽然一直较高，但并未显著增加。

2. 🧠 专家认为，作弊问题的根本原因通常不是技术本身，而是学生面临的压力和学校制度存在的问题。

3. 🤝 教育专家建议家长、教师和学生进行开放对话，明确如何正确使用人工智能工具。

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:近期关于学生利用人工智能（AI）进行学术作弊的担忧似乎有些过于夸张。斯坦福教育学者进行了匿名调查和随访焦点小组讨论，针对高中生的使用情况，发现自ChatGPT一年多前问世以来，作弊率虽然一直相对较高，但并未呈现明显增长的趋势。

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图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

斯坦福研究显示，自15年前以来，学生自报作弊行为的比例一直在60%到70%之间，而自ChatGPT发布以来，这些比例并未发生显著变化。斯坦福研究生院教育学副教授Victor Lee表示:“任何人对AI产生担忧都是合理的，因为它能够完成许多任务并在我们生活中发挥重要作用。但就高中生作弊而言，我们并未观察到他们大规模转向使用AI的迹象。”

与此同时，斯坦福研究人员Denise Pope指出，技术本身通常不是驱使学生作弊的关键因素。“作弊是更大根本原因的一种症状，这是我们长期以来在学校中一直存在的问题。” 她强调，学生在感到无法承受或不理解作业时才会采取取巧的手段，他们在觉得被赋予没有实际目的的繁重任务时才会作弊。

Lee表示，AI已经成为生活的一部分，例如在Word文档中的拼写检查或短信中的自动完成等简单而良性的用途。他指出，他们关注的是剽窃行为，即让生成式AI形成文本并将其冒充为自己的工作。

虽然人工智能在创造性思维测试中表现出色，但研究者也指出，AI并不总是可靠的。即使ChatGPT在回答问题时表现得确信无疑，答案可能是错误的。然而，教育专家并不认为对学生实施人工智能禁令是正确的做法。

Lee表示，人工智能为学生提供了与几十年前计算器类似的机会和挑战。他认为，学生仍然应该知道如何完成工作，同时了解何时以及如何使用这个有价值的工具。人工智能可能对学生提供“初始想法”或帮助他们编辑论文等方面是有益的。

Pope和Lee强调，家长、教师和学生有必要就如何正确使用人工智能进行开放对话。他们建议父母与孩子谈论可用的技术以及他们对其使用的期望和背后的原因。

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