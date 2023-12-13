小米王化辟谣澎湃将自动拦截色情App

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:小米公关部总经理王化在微博上针对网传小米HyperOS更新新增色情app自动拦截并报警110功能的消息进行了辟谣。
他表示，现在造谣门槛很低，以前是有图有真相，后来是开局一张图内容全靠编，现在是随便P张图，带完节奏就删。这个谣言在某音上已经被删除，但在社群和论坛上仍然有人传播。
对此，王化将真实的截图放在了微博上，呼吁网友自行对照并帮助澄清谣言。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:小米公关部总经理王化在微博上针对网传小米HyperOS更新新增色情app自动拦截并报警110功能的消息进行了辟谣。
他表示，现在造谣门槛很低，以前是有图有真相，后来是开局一张图内容全靠编，现在是随便P张图，带完节奏就删。这个谣言在某音上已经被删除，但在社群和论坛上仍然有人传播。
对此，王化将真实的截图放在了微博上，呼吁网友自行对照并帮助澄清谣言。
（举报）
11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！
近日一份小米澎湃OS更新日志截图引发热议。其中显示新系统增加一项App拦截功能，甚至会自动报警。需要注意的是，这并不是第一次出现类似的传谣截图了，此前中兴等手机系统更新也曾出现过类似谣言，都是仅凭一张图进行传播，大家要多多注意分辨。
Pika是一个视频制作平台，用户可以上传自己的创意想法，Pika会自动生成相关的视频。主要功能包括支持多种创意想法转视频，视频效果专业且操作简单易用。以上就是「Pika」的全部介绍了，感兴趣的小伙伴可以点击上方链接前往体验！
《抖音即创》是一个一站式的智能创意生产与管理平台。它集成了视频创作、图文创作、直播创作等多种创意工具，能够通过AI的力量大大提高创作效率。以上就是《抖音即创》的全部介绍了，感兴趣的小伙伴可以点击上方链接前往体验！
即创工作台是抖音为创作者提供的一站式电商智能创作平台，通过集成AI技术，大幅提升内容创作的效率和质量。无论是视频、图文还是直播，即创工作台都提供了全面的解决方案，帮助创作者节省时间和成本，同时提升内容的吸引力和专业度。如果您想查看更多AI产品介绍，可以关注「Aibase产品库」了解。
抖音推出的AI剪辑软件即创，是一个利用人工智能协作创作者完成视频、图片、文案的创作工具，现在用户可以直接使用即创这个软件，我们来看下即创的具体下载方法。抖音即创是一款可以帮助抖音创作者制作视频、图文和直播的AI工具。它有三大功能，分别是视频制作、图文制作和直播创作。它可以根据用户的需求，生成AI数字人、AI视频脚本、AI直播背景、AI直播脚本等内�
近日，小米科技有限责任公司申请注册我心澎湃”商标，国际分类涉及运输工具、网站服务，当前商标状态均为等待实质审查。小米已申请注册多枚澎湃”小米澎湃”米家澎湃”小米澎湃智联”等商标，逐步完善在商标领域的布局。值得一提的是，在小米首款汽车亮相第377批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示清单后，雷军还在微博发文感慨：我心更澎湃”。
2023年是国内短剧爆发的一年，短剧作为一种新兴的影视形式，近年来在我国逐渐兴起。短剧出海在海外有多火？
快科技12月7日消息，今晚小米召开澎湃OS体验沟通会，带来了全新多任务系统，手机、折叠屏、平板交互焕然一新。其中，小米平板的交互与PC的窗口模式极为相似，官方称之为自由工作台”。当用户打开视频时，它会以小窗的模式显示，打开其他APP也是小窗模式，而且出现多个窗口时会主动避让。一直以来，平板电脑就向生产力工具方向发力，此次自由工作台”的推出，也让小米平板的创作力和交互性都大为提升。小米手机多任务支持小窗建议、贴边气泡、自动小窗功能。当高德地图找网约车时，回到桌面会提醒是否开启小窗，开启后会在桌面小窗显示，实
在小米14系列发布时推出了一款小米14Pro钛金属版，用上了尊贵的99%纯钛。因为工艺过于复杂，导致该版本产能不足，发售至今也只有少数用户抢到手机，不少朋友以为是限量发售。小米14Pro钛金属特别版仅提供16GB1TB版本，售价6499元普通版同配置售价为5999元。
ZMO AI是一款专业的AI生成式营销软件，也是AI换脸的热门工具之一，它可以根据用户的产品图片和指令，生成逼真的背景、海报、文案等营销内容，帮助用户提高营销效率和效果。ZMO AI的优势在于它可以完全保留产品的细节，生成高分辨率和高逼真度的图片，还可以根据用户的数据反馈，自动优化内容方向。ZMO AI软件的体验入口在哪呢，这里我们来看下ZMO AI的官方体验入口。点�
Snack AI是一款多语言模型问答助手，可以同时向多个语言模型提问并获取答案。它能够帮助用户快速获取准确的信息，并提供丰富的功能和使用场景。Snack AI的定价灵活多样，适合个人用户和企业用户的不同需求。
Diyva是一个AI助手，使用人工智能技术，可以与客户进行对话，并提供准确的、即时的答案。它可以收集和分析客户交互数据，提供有关客户需求和个性化推荐的实时洞察。Diyva提供24/7的多语言客户服务，提供精确、准确、即时的答案。Diyva可以与现有的文档、产品目录等进行集成，快速、轻松地设置。
Crit Design是一个基于ChatGPT-4的浏览器插件。它能够快速评估设计,提出修改建议,编写alt文本等,是设计师的最佳工作伙伴,能够极大提高设计流程的效率。
Find My Remote 是您通往遥控技术机会的入口。通过实时监控 15 个以上的招聘软件和 30 个以上的职位平台，简化您的求职过程。获得个性化的工作推荐，访问庞大的职位数据库，并加入蓬勃发展的遥控求职者社区。立即开始寻找您梦寐以求的遥控技术工作吧！
SimplyLabs整合了5大产品,包括弹窗收集客户评论的SimplyReview,使用AI技术获取更多线索的SimplyLeads,快速建站的SimplySite,一键分享所有链接的SimplyLink,以及嵌入视频提高转化率的SimplyFlow,旨在帮助企业实现快速增长,提高销售收入。
FeedLoops是一个由AI驱动的反馈和评论收集工具。它可以大规模地收集有价值的客户反馈,并通过引导他们在流行的平台上留下正面评论,将满意的客户转化为代言人。主要功能包括: - 避免潜在的负面评论:将建设性反馈私下处理,避免公开的负面评价 - 主动解决客户问题:及时解决客户关切问题,改进服务 - 深入分析客户情绪:洞察客户真实情感,制定业务优化决策 - 自动化反馈收集:取代麻烦的表格,AI聊天机器人以友好交流方式大规模获取有价值反馈 典型使用场景包括餐馆、酒店、零售店、水疗中心等线下商家。主要标签有反馈收集、评论、AI、在线声誉等。
Shape 是一款利用人工智能探索数据的工具。它可以回答数据问题，并提供数据分析和可视化功能。Shape 支持复杂的 SQL 查询和数据堆栈集成。它以智能的方式解释问题，并提供详细的答案。Shape 还可以与 Slack 集成，让您通过 Slackbot 快速获取答案。
ScriboWriter 是一款集成了 100 多个预设邮件回复的 AI 邮件写手和内容生成器。无论是员工入职培训邮件、销售和营销邮件，还是与供应商、产品培训、网络问题相关的邮件，ScriboWriter 都能帮助您节省时间和精力，让您专注于真正重要的事情。此外，ScriboWriter 还可以为您的网站和博客生成 1000 多篇新鲜有趣的内容，让您的内容始终保持新颖和引人入胜。
Tutur是一个使用AI提高语言学习效率的在线平台。它提供语音评估、一对一会话练习、学习进度跟踪等功能,帮助用户系统地提高语言水平。
GradesAI 是一款人工智能驱动的学习工具，可以生成预测性模拟考试，帮助学生准备真实考试。它还提供各种互动和吸引人的学习工具，如测验、闪存卡、摘要、数学辅导等。主要功能包括 PEG 算法生成预测性练习考试、用户友好的仪表板跟踪进度、智能闪存卡帮助记忆要点、数学向导解释复杂方程、实时消息支持等。适合各年级学生使用，提高学习效率，取得更好成绩。
BoldDesk 是一款云端的现代化客户服务软件，可用于组织支持请求、与客户和团队合作、自动化重复任务，提升整体客户体验。它能加快支持响应时间、节省自动化工作时间、定制和重新品牌以适应您的业务、替代传统的基于邮件的支持、提高客户满意度、利用内置分析功能做出明智决策、在一个地方管理所有客户、无缝集成您喜爱的工具、提高支持人员的工作效率、避免安装和维护的麻烦、确保安全性和合规性、拥有现代直观的用户界面。
Local Falcon是一款多功能的本地排名追踪工具，以直观的地理网格地图格式提供本地搜索排名的鸟瞰视图。它提供Local SEO性能的分享度（SoLV）指标，基于本地SEO的最终目标，即在给定扫描半径内您的列表显示频率如何。SoLV越大，您的本地搜索可见性就越大。Local Falcon还提供100个免费积分供您尝试。它通过跟踪竞争对手，了解本地SEO表现，帮助您优化本地排名，并监控竞争对手，为您的业务长期成功提供必要的支持。
Imagen 2 是我们最先进的文本到图像扩散技术，可生成与用户提示密切对齐且一致的高质量逼真图像。它通过使用训练数据的自然分布生成更加逼真的图像，而不是采用预先编程的风格。Imagen 2 强大的文本到图像技术通过 Google Cloud Vertex AI 的 Imagen API 为开发者和云客户提供支持。Google Arts and Culture 团队还在其文化标志实验中部署了我们的 Imagen 2 技术，使用户可以通过 Google AI 探索、学习和测试其文化知识。
Qualli 是一款针对移动应用的反馈收集工具。通过直观的调查问卷，用户可以轻松分享他们的想法。Qualli 提供实时、用户友好的多步骤调查，确保用户在每个问题上无缝愉快的体验。Qualli 还支持用户招募、增加用户参与度、降低用户流失等功能。与 Typeform 或 SurveyMonkey 等通用平台不同，Qualli 专为移动应用而设计，不会打断用户的使用体验。Qualli AI 能够帮助您确定反馈的内容，并生成一个针对您产品的优化调查问卷。试用期为 14 天，免费计划可支持 500 个活跃用户。
Indicia Labs是一家加密货币智能平台，通过结合用户市场见解和尖端人工智能技术，实现了加密货币交易的民主化。该平台提供两大特色功能：AI INSIGHTS和AI TRADING。AI INSIGHTS是一个交互式的加密货币智能服务，利用人工智能分析最流动的加密货币的优势和劣势。而AI TRADING是一种自动化的加密货币交易解决方案，利用Sophia的AI洞察力来识别加密货币趋势的利润。
Scade.pro是一个无代码AI平台,集成了超过1500个AI工具,可以用于业务流程自动化、数据分析等,无需编程即可快速实现AI驱动的业务解决方案。
CostGPT 是一款基于人工智能的软件开发成本估算工具，帮助您估算软件开发成本。只需描述您的想法，我们将为您提供软件成本估算、所需时间以及最适合的技术栈。
MessengerX.io是一个聊天软件平台,提供虚拟AI人物聊天功能。软件具有人工智能技术支持,创新简洁的交互界面设计,丰富的虚拟人物选择,完善的激励机制,帮助用户跟虚拟人物进行深入互动。
Snapby AI是一款AI生成图片工具,可以通过文字描述生成高质量、可定制的图片,无需担心版权问题。支持生成卡通、动漫等创意图片,也可生成逼真的人像。用户可自定义图片中的人物属性、场景元素等细节。 Snapby AI可广泛应用于内容创作、广告设计等领域,有效提高工作效率。
WriteMapper是一款使用AI和思维导图帮助你快速、轻松地写作内容的工具。它提供了全面的功能，包括大纲、详细内容、导出格式等。WriteMapper使用直观的界面和智能算法，帮助你有效地组织思路和提高写作效率。该产品有一次性购买和免费试用两种方式。详情请访问官方网站。