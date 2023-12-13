小米王化辟谣澎湃将自动拦截色情App

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:小米公关部总经理王化在微博上针对网传小米HyperOS更新新增色情app自动拦截并报警110功能的消息进行了辟谣。

他表示，现在造谣门槛很低，以前是有图有真相，后来是开局一张图内容全靠编，现在是随便P张图，带完节奏就删。这个谣言在某音上已经被删除，但在社群和论坛上仍然有人传播。

对此，王化将真实的截图放在了微博上，呼吁网友自行对照并帮助澄清谣言。

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