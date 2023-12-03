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腾讯视频将上线“无障碍剧场”，视障人士可免费 观看600余部经典影视作品

2023-12-03 12:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:12 月 3 日，第 32 个国际残疾人日，腾讯视频与中国盲文出版社、中国盲文图书馆联合宣布，腾讯视频将于 2024 年初上线“无障碍剧场”专区，通过各方共享版权影视内容、共同制作影视作品无障碍版，分批次上线 600 余部热门经典影视作品的无障碍版本，为广大视障人士提供免费观影服务，丰富他们的精神文化生活。

影视作品通常依赖丰富的视觉呈现来推进剧情、交代人物，但视障观众很难通过影片的视觉表达来辅助理解故事脉络，“无障碍剧场”是面向视障人群推出的专门解决方案，通过制作影片无障碍版本，加入旁白，帮助视障用户近于“广播剧”式了解剧情，感受作品内核。

我国有 1700 万视障人士，丰富多元的无障碍版影视资源，是他们实现“观影自由”的基础。腾讯视频计划在 “无障碍剧场”分批上线的 600 余部影视无障碍作品，兼顾不同年龄段的视障用户观影喜好，既有《我的1919》这样的经典主旋律影片，又有《大江大河》《奔腾岁月》等经典电视剧、《夏洛特烦恼》等口碑喜剧。

其中，腾讯视频首期授权 115 部独家版权优质影视作品，包括《流浪地球2》《三体》《漫长的季节》《梦华录》《余生请多指教》等高口碑、高收视电影电视剧，与中国盲文出版社、中国盲文图书馆合作提供资源与标准，后续将面向社会发起招募行动，以共创方式公益制作面向视障群体的无障碍版本。

腾讯视频APP将进一步升级无障碍体验，视障用户不仅可以直接搜索目标影片观看，也可以在“无障碍剧场”根据影视剧的类型、评分便捷选择影片，验证身份后即可免费享受精彩内容。

为了让“无障碍剧场”更符合视障用户的使用习惯，中国残联公益组织-腾讯无障碍联合创新实验室组织视障用户体验员先期参与产品研发和测试，进行针对性设计、调试产品功能，优化交互体验。

北京山水民乐艺术团琵琶手李梦琪是一位视障用户，她在参与此次研发测试时表示，“无障碍版影片目前极度稀缺，我期待一个包容开放的平台，支持视障人群低门槛享受观影这件‘小事’，不用考虑如何出行到线下影院，不用拜托朋友坐在身边讲解，遇到好的影片就可以直接观看。”

腾讯视频打造“无障碍剧场”是腾讯全线产品信息无障碍的一个缩影。今年 6 月，腾讯与中国盲人协会等 5 家中国残联公益组织签署战略合作，在《无障碍环境建设法》指引下，双方重点探索无障碍产品与服务创新，助力残障群体更充分、平等地融入数字时代的工作生活。

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