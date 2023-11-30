查理·芒格的最后一次重大判断可能是正确的：人工智能被过度炒作

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 30 日消息:查理·芒格，伯克希尔·哈撒韦公司的传奇投资者，于当地时间周二 99 岁高龄去世。他与投资伙伴沃伦·巴菲特一起投资苹果、好市多和可口可乐的决策，巩固了他作为传奇投资者的声誉，并推动伯克希尔·哈撒韦的现金储备攀升至创纪录的 1570 亿美元。

芒格对于诸如加密货币和比特币这样的潮流性繁荣领域持怀疑态度，他曾将其描述为「老鼠药」。在今年 5 月的一次演讲中，这位「奥马哈先知」表示，他「个人对人工智能领域的一些炒作持怀疑态度」。

在 OpenAI——ChatGPT 的开发者——从微软和风险资本家那里筹集了数十亿美元资金的同时，这种怀疑显得颇为违反直觉。而在此前，这家公司经历了硅谷历史上最戏剧性的董事会对决之一。

在五天内，OpenAI 的董事会罢免了首席执行官 Sam Altman，连续更换了两位首席执行官人选，然后又重新任命 Altman。与此同时，最大投资者微软的工作邀请，并几乎带走了大部分公司员工">Altman 还曾短暂接受了 OpenAI 最大投资者微软的工作邀请，并几乎带走了大部分公司员工。

这种情况并不像是一个应该被估值 860 亿美元的公司。虽然私人和公共估值不可直接比较，但作为参考，包括法拉利、英美烟草和戴尔在内的公司市值均低于此。

OpenAI 稍显复杂的公司结构也不容忽视。其非盈利的母公司控制着一个盈利上限的公司。一个主要旨在加速 AI 的发展，另一个则主要希望尽量减少其危害。这从投资者的角度提出了一个问题，即其增长是否有内在的上限。

目前尚不清楚其他人是否直接从人工智能中赚了很多钱。

谷歌在 2014 年收购的 AI 实验室 DeepMind，在作为研究实验室与商业实体之间寻找平衡上一直挣扎，并连续多年报告亏损。谷歌在 2019 年不得不为 DeepMind 注销 13 亿美元的债务。谷歌现在已经将该实验室与另一个 AI 部门——Google Brain 合并，并不再单独披露财务数据。

此外，从芒格的角度来看，还存在另一个问题：许多 OpenAI 的竞争对手，如 Stability AI、Inflection AI 和 Anthropic，依靠风险资本来资助他们的增长。

芒格对风险资本家进行良好投资的能力持怀疑态度，并暗示他们在投资与赌博之间走钢丝。

还有一个更广泛的行业问题，即是否需要快速回报的资金是 AI 公司的正确增长和融资机制，而 AI 公司需要深厚的技术人才、研究和计算能力。

最后，还有一个大问题：这项技术是否能兑现其巨大的承诺。

人工智能被吹捧为一项可能与互联网一样重要的技术。OpenAI 的 Altman 和其他 AI 公司的首席执行官公开谈论与人类智能相当的 AI 即将问世。

但这样的说法值得持保留态度。

一般来说，生成式 AI 依赖于他人的工作——这个问题可能会因作家如 Michael Chabon 等提起的版权诉讼而成为焦点。大型语言模型仍然容易出现幻觉，使它们远非可靠。与此同时，这项技术在超越其给定训练数据集的泛化能力上仍有争议，正如谷歌研究人员最近的一篇论文所暗示的。

芒格犯过投资错误。但就目前而言，他可能是对的：人类智能运作得很好。

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