3D AIGC领域的Midjourney？Meshy可一句话生成3D游戏资产

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:随着游戏、电影和XR行业对3D模型需求的不断增加，Meshy作为一款由胡渊鸣创立的在线生成AI工具，迎合了市场对3D内容快速生成的需求。

Meshy的创始人兼CEO胡渊鸣是计算机图形学知名学者，Meshy是他创立的独立新品牌。团队成员来自全球知名机构，包括MIT、哈佛大学、英伟达、谷歌、Meta等。Meshy的目标是通过提供一种直观、轻松的内容创建方式，彻底改变当前3D内容制作生态系统。

体验地址:https://top.aibase.com/tool/meshy

Meshy提供了三种简单易上手的使用方式，分别是文本转3D、图像转3D以及从文本到纹理。这三种模式均能在60秒内输出结果。测试通过实际体验了文本转3D的过程，输入一些简单的提示后，Meshy即刻生成了一个诱人的3D蛋糕。这种功能适用于在游戏中生成环境资产或道具。

Meshy的另一个特点是与流行创意工具（如Unity、Blender）无缝集成，用户可以在生成模型后添加动画效果，并进行照明/渲染。同时，Meshy支持图片生成3D模型，包括Midjourney、Stable Diffusion生成的图像。文章通过具体案例展示了Meshy生成的高质量3D模型。

Meshy的第三个亮点是提供专用的AI纹理功能，用户只需通过文本即可为3D模型生成高质量的纹理。Meshy目前支持七种风格，如写实、2.5D卡通、日漫等。

Meshy还在不断发展中，新的功能在开发中。对于对3D内容设计感兴趣的用户，Meshy提供了加入Discord和注册WebApp的方式，分别能享受无限的免费生成机会和每天20个免费生成机会。

（举报）