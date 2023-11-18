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报告显示全球使用最多的简单密码排行：“123456”再次登顶

2023-11-18 10:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:密码管理解决方案提供商 NordPass 近日发布报告，称“123456”是2023年用户使用最多的简单密码，可以在不到1秒内完成破解，凸显了用户对网络安全问题的漠视。

NordPass 盘点了2023年用户使用最多的200个简单密码，前十名包括“123”、“1234”、“12345”、“12345678”、“123456789”和“1234567890”以及“Aa123456”，去年的年度密码“password”今年跌至第7位。

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图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

NordPass 表示黑客如果想要发起攻击，使用暴力破解方式，可以在不到1秒时间内完成。

第二个密码“admin”是许多设备上的标准密码，很容易被黑客入侵。

在“admin”中添加“123”或在单词和数字之间使用“@”符号会显著增加破解时间。

例如，“admin123”和“admin@123”需要更多的时间来选择。一个有趣的事实是密码“Eliska81”的流行，该密码排名第40位，有超过75755人使用，这说明了随机和意想不到的组合变得越发主流。

此外，值得注意的是，密码“admintelecom”排在第54位，使用蛮力破解此密码大约需要23天，使其成为列表中最安全的密码之一。

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