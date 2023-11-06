Canalys：平板电脑厂商须优先考虑融入生成式 AI 以保持竞争优势

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 6 日消息:据 Canalys 公布的第三季度全球平板电脑出货量统计数据显示，全球平板电脑出货量达到了 3300 万台，同比下降了 7%，但环比增加了 8%。

这表明在重要的节日季之前，平板电脑市场出现了复苏的迹象，新进者在该领域也表现出色。与此同时，渠道在返校季进行库存清理，因此 Chromebook 在 2023 年第三季度的出货量下降了 19%，达到了 350 万台。

Canalys 研究经理 Himani Mukka 表示：「随着库存水平趋于稳定，平板电脑的出货量逐步实现了环比增长。这对即将到来的节日季来说是一个好兆头，持续的折扣和新品发布有望推动市场重返增长轨道，实现同比增长。鉴于用户对生产力和内容消费的需求不断变化，大屏幕的高端设备已成为新的消费热点。此外，平板电脑厂商必须优先考虑将生成式人工智能融入其设备，以保持竞争优势。苹果和三星等领先厂商已表示将在其硬件组合中融入人工智能体验。由于个人电脑和智能手机在人工智能领域已取得重大进展，各大厂商也必须确保他们的平板电脑与时俱进，提供一致的用户体验，并保持设备生态系统之间的互通性。」

智能手机厂商正在平板电脑市场上大展拳脚，尤其是致力于产品创新和高性价比的中国厂商。2023 年第三季度，华为和小米的排名超过了亚马逊。苹果继续排名第一，当季 iPad 出货量达到 1250 万台，占据了 38% 的市场份额。三星位居第二，出货量为 620 万台，下降了 6%，而联想排名第三，出货量达到 260 万台。华为和小米分别排在第四和第五，小米首次进入前五，成为增长幅度最高的厂商。

Canalys 分析师 Kieren Jessop 表示：「最近，Google 宣布推出 Chromebook Plus 系列笔记本电脑，性能是标准 Chromebook 的两倍，但价格仍然面向低端市场。此外，该系列还提供了一些聚焦于改善视频通话体验的人工智能功能。尽管教育和消费领域仍然占据了 Chromebook 出货量的 80% 以上，但这是 Chrome 团队为提升其在这两个领域之外所做的最新尝试。Chromebook Plus 系列可能在小型企业市场表现更好，但由于个人电脑行业对启用人工智能设备的热衷，它们将面临激烈的竞争，可能难以跟上发展步伐。」

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