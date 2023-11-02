工信部：加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等融合

站长之家(ChinaZ.com) 11月2日 消息:工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。意见指出，聚焦人形机器人专用传感器，突破视、听、力、嗅等高精度传感关键技术，提升环境综合感知能力。发展高功率密度执行器，满足本体高爆发移动和高精度作业需求。开发面向人形机器人的专用芯片，提升运动控制、认知决策等计算效能。结合新能源产品发展趋势，研发适用于人形机器人特点的高能效专用动力组件。
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同时，开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”，增强环境感知、行为控制、人机交互能力，推动云端和边缘端智能协同部署。建设大模型训练数据库，创新数据自动化标注、清洗、使用等方法，扩充高质量的多模态数据。科学布局人形机器人算力，加速大模型训练迭代和产品应用。开发控制人形机器人运动的“小脑”，搭建运动控制算法库，建立网络控制系统架构。面向特定应用场景，构建仿真系统和训练环境，加快技术迭代速度，降低创新成本。
此外，构建完善人形机器人制造业技术创新体系凝练关键技术、物料、企业、制造装备、质量、标准、关键软件等清单，精准推进“补短锻长”。支持龙头企业牵头联合产学研用组成创新联合体，加强关键技术和产品攻关，凝聚各方力量加快创新进程。加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等前沿技术融合，探索跨学科、跨领域的创新模式。
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