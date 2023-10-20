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亚马逊坚称其新型人形机器人不会抢走人类工作

2023-10-20 16:44 · 稿源：站长之家

划重点:

1. Amazon不打算用人形机器人替代仓库工人，而是希望机器人与员工共同合作。

2. Digit是一款人形机器人，可以移动并处理顾客包裹，旨在协助员工进行重复的工作。

3. Amazon强调他们的机器人是为了支持员工，而不是取代他们，并计划将机器人应用于提高效率。

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日 消息:亚马逊近日开始在其机器人研发站点南部的西雅图进行人形机器人的测试，这款名为Digit的机器人看起来像人类，能够在不同地点移动，并处理顾客包裹。尽管这款机器人的外观和动作更像人类，但亚马逊坚称Digit并不会替代仓库工人，而是与他们一同工作。

亚马逊声称他们的仓库现在部署了超过75万台机器人，其中大部分是用于重复性工作的机械臂或轮式机器，以释放员工进行其他任务。然而，Digit的出现可能会让一些仓库工人感到担忧，因为它的外观和动作更类似于人类。

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注：图片来自亚马逊

Digit最初在2019年被介绍时被认为是一款潜在的送货机器人，由俄勒冈州的初创公司Agility Robotics制造。这款双足机器人已经得到改进，使其更具机动性，而这一改进部分得益于亚马逊的投资。亚马逊表示，Digit的大小和形状非常适合为人类设计的建筑物，他们相信Digit等移动操作机器人有巨大的潜力，可以与员工协同工作。初期，Digit的应用将是帮助员工处理拿空箱子并移动已取出货物的重复任务。

亚马逊还宣布他们正在在得克萨斯州休斯顿的一个仓库部署名为Sequoia的机器人系统。这款低矮的轮式机器人能够更快地识别和存储库存，据公司称，这有助于缩短订单处理时间高达25%。

尽管许多观察家认为亚马逊梦想有一天能够完全运行其整个仓库业务，但公司坚称他们希望他们的机器人是合作的，并支持员工，这一方法是他们设计和部署Sequoia和Digit等系统的核心。

亚马逊表示:“在过去的10年里，我们已经部署了数十万台机器人系统，同时还在我们的运营中创造了数十万个新工作岗位。通过为员工提供新技术并培训他们开发新技能，我们正在为人们提供在亚马逊贡献的职业道路和新的激动人心的方式。”

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