微信：使用技术生成的图片、视频 需明确标注系技术生成

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日 消息:微信发布《关于规范“自媒体”创作者内容标注的公告》称，为进一步规范“自媒体”创作行为，加强对不实信息的治理，根据《关于加强“自媒体”管理的通知》要求，“自媒体”创作者应主动对发布内容进行规范标注。

《通知》要求:“自媒体”在发布涉及国内外时事、公共政策、社会事件等相关信息时，网站平台应当要求其准确标注信息来源，发布时在显著位置展示。使用自行拍摄的图片、视频的，需逐一标注拍摄时间、地点等相关信息。使用技术生成的图片、视频的，需明确标注系技术生成。引用旧闻旧事的，必须明确说明当时事件发生的时间、地点。

微信表示，来源不明的信息在传播过程容易出现误读，对用户和创作者都将造成不良影响，为避免因缺少信息来源标注造成用户误解或混淆，“自媒体”创作者在发布内容时，应根据《通知》要求规范标注信息来源，利用深度合成技术生成内容时，要遵守法律法规及平台规则，显著地标注内容为技术生成。

《通知》指出:“自媒体”发布含有虚构情节、剧情演绎的内容，网站平台应当要求其以显著方式标记虚构或演绎标签。

内容精炼、情节紧凑的剧情短视频，满足了用户多元化的视听需求，但个别“自媒体”创作者为达到博取流量的目的，通过虚构场景、人设、情节等手段，制造冲突效果，编造不实信息，破坏了平台内容生态。平台将进一步加强对虚假摆拍内容的治理，为了避免虚构剧情引起公众误解，也请各位创作者主动对剧情演绎内容进行显著标识。

微信还称，为进一步落实好《通知》要求，更好地引导创作者规范信息来源标注，微信陆续开放标识一键勾选能力，“自媒体”创作者在发布内容时，可以根据具体情况自主选择标识，用户也可以根据标识更好地辨别内容，相关标识如下所示:

视频号

转发或长按视频-添加提示-选择提示类型，当创作者勾选其中一个提示类型后，添加的标识会在视频底部进行展示。

公众号

登录微信公众平台-选择创作来源-选择标识类型，当创作者勾选其中一个信息来源标识类型后，添加的标识将在文章显著位置展示。

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