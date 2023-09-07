尽管需求激增，过去一年只有 13% 的员工接受AI培训

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:根据Randstad最新的调查结果，虽然员工准备好接受人工智能（AI）的应用，但企业在为员工提供AI培训方面存在滞后现象。

这项调查分析了全球范围内的招聘职位和超过7，000名员工的观点，发现尽管对AI技能的需求增加了20倍，但仅有13%的员工在过去一年中接受了雇主提供的AI培训。这一发现凸显了企业在充分利用AI机会方面需要解决的重大不平衡问题。

Randstad的首席执行官Sander van ‘t Noordend在一份声明中表示:“显然，越来越多的雇主正在寻找具备AI技能的人才... AI越来越成为技能的促进者和增强者，在工作场所对生产力和综合绩效产生了深远的影响。但企业需解决的问题在于，一方面业务需求的技能与员工期望的技能之间的不平衡，另一方面则是提供的培训机会。”

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

尽管企业才刚刚开始采用生成式AI工具，但跨各行各业的员工都明白这项技术将会持续存在，并准备好拥抱它。

在调查中，52%的受访者表示，掌握AI工具的技能将提高他们的职业和晋升机会，而53%表示这项技术将对他们所在的行业和角色产生影响。

在美国，已有29%的工人在工作中使用AI，51%表示他们看到AI正在影响他们的行业和角色，42%对AI为工作场所带来的前景感到兴奋。对于印度和澳大利亚，这些比例甚至更高。

然而，尽管员工对AI表现出如此高的期望和准备度，企业却未能给予足够支持。调查发现，目前AI技能培训仅排在管理和领导能力（24%）以及健康和心理健康(23%)之后，成为未来12个月内受欢迎的第三项技能，有22%的受访者期望学习AI技能，但仅有13%的员工声称在过去12个月中有机会提升这方面的技能。这种期望与提供的培训之间的差距在德国(13个百分点)和英国(12个百分点)最大，其次是美国(8个百分点)。如果企业想要有效、安全、可靠地利用AI推动各项业务的效率，就必须解决这种差距。

此外，培训对于建立对技术的信任也至关重要。虽然AI培训和技能发展有助于确保有效使用诸如ChatGPT等新时代工具，但它们还建立了对技术的一定信任水平，使员工能够决定何时依赖AI的输出，何时需要人类介入。

最近一项由GE Healthcare进行的调查显示，有58%的临床医生暗示他们不信任AI数据，44%声称该技术存在内置偏见。通过培训和教育计划，他们可以轻松地获得有关AI的各种信息，从工作原理到如何最好地增强他们的工作，从而确保在医疗领域做出准确的决策。

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