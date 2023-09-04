特斯拉Model Y长续航版预计交付日期延长至6-8周

站长之家（ChinaZ.com）9月4日 消息:据特斯拉中国官网显示，Model Y长续航版车型的交付日期已从原先的2-6周延长至6-8周。与此同时，Model Y后驱版和Model Y高性能版的交付日期仍为2-6周。

据悉，自8月14日起，Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元，Model Y高性能版起售价从36.39万元调整为34.99万元。这一降价策略可能导致更多消费者选择购买长续航版车型，从而延长了交付时间。

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