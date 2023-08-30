AI视频创作神器Kaiber 一张图片或一首歌就能成片

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:Kaiber.ai是一个创新的在线AI视频生成制作平台，可以帮助用户用人工智能技术生成精美的视频。用户只需要上传一张图片或一首歌曲，并以简单的文字描述或选择预设的风格和模板即可创造出想象中的视觉故事。无论是要制作个人音乐视频，还是要展示自己的产品或服务，Kaiber.ai都可以帮助用户快速实现目标。

体验地址:https://kaiber.ai/

Kaiber.ai利用最先进的深度学习模型和图像合成算法，根据用户的输入和指示生成高质量、高分辨率的视频。在测试阶段，用户可以通过Discord平台申请加入，并免费使用基本功能。

此外，Kaiber.ai还提供了免费计划、专业计划和工作室计划三种付费方案，使用者可根据需求选择合适的方案。

免费计划:每个月可以免费获得30个积分，相当于30秒的视频时长。生成的视频会带有Kaiber.ai的水印。

专业计划:每个月需要支付10美元，或者每年一次性支付120美元（相当于每个月8.33美元）。每年可以获得10000个积分，相当于10000秒的视频时长。积分可以在每个月之间累积。生成的视频不会带有Kaiber.ai的水印。

工作室计划:如果你想制作长篇的视频，或者想得到人工智能艺术家的指导和支持，可以联系Kaiber.ai的团队，来定制一个适合你的方案和报价。

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