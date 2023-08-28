又一个妙鸭挑战者出现！木目AI新用户可白嫖25张

要点: AI写真APP妙鸭出现竞争者，可免费试用生成25张写真图。

新工具名为木目AI，通过上传照片训练模型，支持文本和图片两种生成方式。

木目AI背后公司为Artisse Interactive，公司业务分为Artisse Gaming和Artisse AI两大板块。

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:最近，一款名为木目AI的AI绘图工具引发关注，它被称为9块9「写真」妙鸭的竞争者，注册可免费白嫖生成25张写真图。

这款木目AI是由创业公司Artisse Interactive推出的。该公司CEO吴晨曦毕业于沃顿商学院和伦敦经济学院，公司业务分为Artisse Gaming和Artisse AI两大板块，木目AI属于后者。

木目AI的使用方式和妙鸭类似，需要用户先上传15-30张高质量的人像照片，其会训练一个专属模型，然后支持文本和图片两种方式进行生成。

文本生成时可输入关键词，也可点击获取官方提供的文本提示。图片生成可使用官方模版，或上传自定义图片进行仿照。完成设置后生成图片大概需要2-3分钟。

实际体验效果还不错，成功模仿了输入图片的风格。但也存在常见的AI绘图问题，如手部处理不佳等。优势是支持修改已生成图片细节。

此外，训练好模型后共可免费生成25张图，每生成一张图消耗1积分，重新训练模型需要30积分。目前登录送55积分，用完可续费购买。

对此，Artisse负责人表示他们融合了多个开源模型进行了优化调教，面向消费群体易用性强。并使用阿里云系统过滤敏感内容，用户拥有图片版权。

该产品刚推出不久，模板等还在持续优化中。从Artisse的整体发展情况看，其产品迭代速度较快，未来会是一款强有力的妙鸭竞争者。

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