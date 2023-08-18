知乎持股大模型公司申请“面壁大模型”、“ChatCPM”等AI商标

用AI生成的指令微调羊驼大模型，数学能力超ChatGPT——微软最新开源大模型WizardMath来了。如下图所示，经过GSM8k数据集测试，WizardMath数学能力直接击败了ChatGPT、ClaudeInstant1、PaLM2-540B等一众大模型——并且是在参数只有700亿，远不及后三者的情况之下。另还有一位作者JiazhanFeng，是北大学生，这篇合著论文是TA在微软实习时产出的。