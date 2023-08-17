Jupyter大升级：无缝连接各种大模型 聊天就能生成代码

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:Jupyter AI 是一个官方支持的 Project Jupyter 子项目，它在 Jupyter 环境中添加了基于 LLM 的聊天机器人。该项目已完全开源，连接的模型主要来自 AI 大语言模型。

项目地址:https://github.com/jupyterlab/jupyter-ai

Jupyter AI 的安装过程非常简单，只需要运行以下命令即可:

pipinstall'jupyter-ai>=1.0，<2.0'#IfyouuseJupyterLab3pipinstalljupyter-ai#IfyouuseJupyterLab4

有了大模型的加持，Jupyter 的功能也得到了极大的增强。现在，用户可以在 Jupyter 环境中生成代码、总结文档、创建注释、修复错误等。甚至可以使用文本提示来生成 notebooks。

Jupyter AI 提供了两种与 LLM 交互的界面。在 JupyterLab 中，用户可以使用聊天界面与机器人进行对话，以帮助处理代码。此外，在任何支持 notebook 或 IPython 的环境中，包括 JupyterLab、Notebook、IPython、Colab 和 Visual Studio Code，用户可以使用 "%% ai" 魔术命令来调用 LLM。

通过与 Jupyternaut（编程助手）进行对话，用户可以向其提问关于代码的问题，并得到准确的回答。Jupyternaut 还可以修改代码、识别代码错误等。如果用户对代码不满意，还可以要求 Jupyternaut 按照要求重写代码。

此外，Jupyter AI 的聊天界面还可以根据文本提示生成完整的 notebook。只需运行 "/generate" 命令并提供文本描述，Jupyternaut 就会生成一个 notebook，并向用户发送一个包含文件名的消息，用户可以打开该文件进行查看。

Jupyter AI 还提供了魔法命令 "%% ai"，可以在 notebook cells 和 IPython 命令行界面中运行。每个 "%% ai" 命令都需要指定一个模型。此外，用户还可以使用 "-f" 或 "--format" 参数来自定义输出的格式，如 HTML、数学、源代码和图像。

总之，有了大模型的加持，Jupyter 变得更加强大和方便。用户可以尝试安装 Jupyter AI 并体验其中的各种功能。

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