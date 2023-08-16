Dialpad 推出基于 5 年专有对话数据训练的生成式人工智能

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日 消息:AI 动力客户智能平台 Dialpad 近日宣布推出 DialpadGPT，这是最新一例在专有数据上训练小型领域特定大型语言模型（LLM）的趋势的例证。DialpadGPT 是首个专为客户服务、销售和招聘等功能而设计和优化的 LLM，能够自动化总结销售、客户服务和团队活动等任务。

该公司成立于2011年，总部位于旧金山，它宣称自己的使命是成为“人工智能的 Salesforce”。在过去的五年中，通过五十亿分钟的专有对话数据，该公司开发出这一生成式人工智能模型。DialpadGPT 将被集成到该公司基于人工智能的视频会议、通话和团队协作平台中。

尽管其他对话式人工智能提供商使用像 ChatGPT 这样的通用 LLM，但这些模型缺乏业务特定的数据。它们还在规模、准确性、隐私和安全等方面存在限制和挑战。

“除非你拥有整个堆栈并拥有所有这些输入，无论你如何与客户交流，要开发出完全针对这些类型对话的模型真的很难，” Dialpad 的首席执行官兼创始人 Craig Walker 在接受 VentureBeat 的采访时表示。

“Dialpad 的 AI 基础架构是为全球一些最严苛的企业应用而设计的，”风险投资公司 a16z 的常务合伙人 Anjney Midha 说道。a16z 的 CEO Marc Andreessen 也是 Dialpad 的董事会成员。他继续说道:“推出 DialpadGPT——一个专为企业通讯优化的 LLM——将对各个企业产生巨大影响。很少有团队能够做到这一点。”

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