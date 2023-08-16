Google Photos 更新加入生成式人工智能改进「回忆」功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日消息:谷歌相册（Google Photos）今天发布了一次重大的更新，推出了重新设计的导航栏和改进的「回忆」功能。

图片来自 Google

在谷歌发布的一篇博客文章中，谷歌表示，在移动端的谷歌相册中，新的更新将为现有的「回忆」功能引入一个新的「像剪贴簿一样」的视图。这个更新将允许用户根据具体的日期、事件和话题来查看分组的照片和视频。

长期以来，「回忆」功能一直存在于谷歌相册中，通过通知以及照片库顶部的类似于故事演示文稿的功能来展示。但是这次的新更新使它们更加突出，通过在应用程序的导航栏中添加一个专门的标签来显示。新的导航栏有四个标签——照片、回忆、库和搜索。这将取代已经存在一段时间的「分享」标签，这是谷歌相册多年来的首次导航更新。

但需要注意的是，这个重新设计目前只在美国首次推出。谷歌表示，这个功能将在「未来几个月」全球扩展，并从今天开始在美国上线。

谷歌表示：「今天，我们将推出全新的『回忆』视图，这是一个在人工智能帮助下自动策划和组织的回忆之家。通过这个类似剪贴簿的时间轴，您可以轻松地重温、定制并与亲人分享最难忘的旅行、庆祝活动和日常时刻。」

除了新的用户界面，谷歌还表示，还将推出其他一些「回忆」功能。其中包括与其他用户共同编辑「回忆」的能力，通过邀请他们来协作并添加他们的照片和/或视频到相册中。另一个新功能是将回忆作为视频分享到消息应用程序或社交媒体。

谷歌还在谷歌相册中添加了生成式人工智能。这将以帮助您创建回忆标题的形式呈现，通过一个「帮助我起个标题」的按钮来分析相册并为其创建标题。谷歌指出，这个功能是实验性的，用户需要注册其他谷歌实验室的功能才能试用它。

（举报）