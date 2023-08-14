理论物理学家称聊天机器人造福社会并提高生产力

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:据CNN报道，理论物理学家米奇奥·卡库认为，公众对新的人工智能技术的焦虑是没有道理的。

在周日与CNN的法里德·扎卡里亚的采访中，这位未来学家说，像OpenAI的ChatGPT这样的聊天机器人将有利于社会和提高生产力。但是恐惧使人们主要关注这些程序的负面影响，他称之为“华而不实的录音机”。

“它从网上由人类创造的片段中截取一些内容，拼接在一起，然后假装它创造了这些东西，”他说。“人们说，‘哦，天哪，它是一个人类，它像人类一样。’”然而，他说，聊天机器人不能分辨真假：“这必须由人类来输入。”

卡库认为，人类目前处于计算机进化的第二阶段。第一阶段是模拟阶段，“当我们用棍子、石头、杠杆、齿轮、滑轮、绳子来计算。”

在那之后，大约在二战期间，他说，我们转向了电力驱动的晶体管。它使微芯片的发展成为可能，并帮助塑造了今天的数字化景观。

但是这种数字化景观建立在两种状态的概念上，比如“开”和“关”，并使用由零和一组成的二进制表示法。

“大自然会嘲笑我们，因为大自然不使用零和一，”卡库说。“大自然用电子、电子波、波来计算，这些波形成了分子。这就是为什么我们现在进入了第三阶段。”

他相信下一个技术阶段将是量子领域。

量子计算是一种利用电子等粒子的各种状态来大大提高计算机处理能力的新兴技术。量子计算机不使用具有两种状态的计算机芯片，而是使用各种状态的振动波。这使它们能够比普通计算机更快地分析和解决问题。

一些科技巨头 - IBM (IBM)、微软 (MSFT)、谷歌 (GOOG) 和亚马逊 (AMZN) 等 - 正在开发自己的量子计算机，并通过云端向许多公司提供使用它们的技术。这些计算机可以帮助企业进行风险分析、供应链物流和机器学习。

但除了商业应用之外，卡库还说量子计算也可以帮助推进医疗保健。“癌症、帕金森病、阿尔茨海默病 - 这些都是分子水平上的疾病。我们无力治愈这些疾病，因为我们必须学习自然界的语言，那就是分子和量子电子的语言。”

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