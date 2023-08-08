理想汽车第二季度实现营收286.5亿元 季度交付量达86533辆

可口可乐周三上调了其全年收入和利润预测，押注于更高的定价和对其苏打水的强劲需求，尤其是其同名饮料和雪碧。该公司的股价在盘前交易中上涨了约1%。可口可乐周三发布，第二季度收入同比上升6%，达到120亿美元，超过了分析师的预测，这是因为价格上调抵消了单位箱销售量不变的影响。