人工智能新技术现在可以提前几个月预测你的辞职意向

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日消息:现在公司将能够利用人工智能来防止因关键员工辞职而措手不及。这项新技术使管理者能够在职业动向发生之前预见到它们。

招聘公司 Talent Propeller 的董事总经理 Sharon Davies 表示，人工智能（AI）在员工规划方面可以发挥至关重要的作用。

Davies 说：「AI 可以告诉你，『在三个月内，这个团队中的 Mary 有 50％的几率离开她的职位』。」「有了这样的信息，您可以深入了解并采取行动，思考您想要从中采取什么行动——是否想和 Mary 坐下来交谈。

「数据还与预测相叠加。因此，例如，『如果您提拔 Mary，风险将减少 x％』。」「或者如果您提供薪资增加，您可以留住这个人多 x％的时间。」

这项技术分析公司人力资源平台中的现有数据，例如薪资水平，绩效评估以及员工的个人角色，年龄和种族。通过将算法定制到个体组织，AI 可以预测导致员工离职的常见模式和触发因素。

Davies 表示，没有隐私问题，AI 程序绝对无法访问网络浏览数据。她说：「如果您是员工，您就在一个工资系统中，这些信息已经存在于人力资源系统中。」虽然这将节省人力资源人员的时间，但它不会取代他们的工作。

她说：「关于 AI 的另一点是，它加快了人类的速度。」「AI 的不同之处在于它做得更快，它的数据处理速度更快。」

Davies 表示，这项技术最适合拥有 250 名以上员工的组织，因为它需要大量数据来建立员工意图的清晰图像。

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