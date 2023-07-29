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AWS、Meta、微软创立的 Overture Maps Foundation 推出开放地图数据集

2023-07-29 09:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:据国外媒体报道Overture Maps Foundation 是由 Amazon Web Services、Meta、Microsoft 和 TomTom 于2022年12月创立的地理空间协作项目。本周早些时候，该组织宣布发布其第一个开放地图数据集。

OMF 在谈到其努力创建共享地图资源的原因时表示，从不同来源获取和管理高质量、最新且全面的地图数据既困难又昂贵，超出了任何单个组织的能力。该组织网站称，其目标是整合来自多个来源的地图数据，包括 Overture 成员、民间组织和开放数据源。

Overture2023-07-26-alpha.0版本包括四个独特的数据层:兴趣点 （POI）、建筑物、交通网络和行政边界。这些层的描述如下:

  • 感兴趣的地方:此数据后来包括超过5900万条以前未作为开放数据发布的 POI 记录。OMF 表示，该数据集源自创始成员 Meta 和 Microsoft 向 OMF 贡献的数据，以提供全球地点数据的重要基线。Places 数据集已获得 CDLA Permissive v.2.0许可，任何地图构建者或位置服务提供商都可以免费使用。
  • 建筑物:建筑物图层包含全球超过7.8亿个建筑物足迹。该图层是通过结合 OpenStreetMap、Microsoft AI 生成的建筑足迹和 Esri 等开放数据项目来开发的。
  • 交通:该图层显示源自 OpenStreetMap 项目的全球道路网络。数据已重新格式化为 Overture 数据格式，OMF 表示该格式提供了一致的数据分段和线性参考系统，以支持速度限制或实时交通等数据的添加。
  • 行政边界:该图层是国家和区域行政边界的全球开放数据集，包括已翻译成40多种不同语言以支持国际使用的区域名称。

OMF 在一份声明中表示，这四个图层结合了开放地图数据的各种来源，并通过一系列质量检查进行了验证和合并。它们以 Overture Maps 数据模式发布，可在此处下载。名胜古迹数据集包含全球5900万多个地点的数据，作为导航、本地搜索和基于位置的应用程序的基本元素。

该组织在一份声明中写道，这些地图数据应该成为支持未来应用的共享资产。除了创始公司外，OMF 现在拥有十几家地图、地理空间和技术公司，包括 Esri、Cyient、InfraMappa、Nomoko、Precisely、PTV Group、SafeGraph、Sanborn 和 Sparkgeo。

OMF 执行董事 Marc Prioleau 在一份声明中表示，新版本是为不断变化的世界建立全面的开放地图数据集的重要一步。他说:“Places 数据集尤其代表了一个主要的、以前无法获得的开放数据集，有可能绘制从大大小小的新企业到位于世界任何地方的弹出式街头市场的一切内容。”

“任何从事测绘工作的人都知道，初始数据只是一个开始;持续的挑战在于在不断变化的情况下维护数据以满足用户的期望。Overture 计划建立广泛的合作，以建立和维护最新的、全面的 POI 数据库。”Prioleau 说道。

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    天玑9200+

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