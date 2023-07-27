OpenAI与多家新闻机构合作试验新技术

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:人工智能开发商OpenAI最近与美国新闻项目（AJP）签署了一项协议，使用人工智能工具支持美国各地的本地新闻。OpenAI得到了美国软件制造商微软的支持。AJP是一个非营利组织，为美国本地非营利性新闻机构提供财务援助。

去年年底，OpenAI发布了一个名为ChatGPT的人工智能工具。ChatGPT和其他所谓的“聊天机器人”展示了根据简短的书面命令进行类似人类的讨论和产生复杂写作的能力。这些工具也被称为“生成性人工智能”或“大型语言模型”。

在与AJP的协议中，OpenAI承诺提供500万美元，以扩大该项目的工作范围，加强本地新闻工作。OpenAI还向AJP提供了额外的500万美元，以帮助本地新闻机构部署最新的人工智能工具。

Sarabeth Berman是美国新闻项目的负责人。她在一份声明中说，与OpenAI的合作旨在确保本地新闻机构能够帮助塑造人工智能在新闻领域的应用方式。Berman补充说，这一合作伙伴关系寻求找到让人工智能改善新闻的方法，“而不是危及”它。

此外，该合作伙伴关系还旨在支持AJP在本地层面“创建更健康的信息生态系统”的努力，以打击新闻中的错误信息。该协议将有助于创建一个可以供本地新闻机构使用OpenAI技术进行实验的工作室。

AJP与OpenAI的协议是最近几个人工智能开发商与新闻机构之间建立的合作伙伴关系之一。

本月早些时候，OpenAI宣布已经与美联社签署了一项协议，授权使用该通讯社收集的新闻报道。OpenAI将使用美联社的新闻报道来训练和开发其聊天机器人工具。该协议没有公布任何财务细节。

此外，两家公司在一份声明中表示，他们正在研究美联社如何在新闻产品和服务中使用“生成性人工智能”。

该协议是在美国联邦贸易委员会（FTC）通知OpenAI说，它已经对该公司是否参与不公平商业活动展开调查之后达成的。据报道，调查主要集中在OpenAI是否违反了贸易规则，通过使用公开可用的数据来训练其语言模型。

一些新闻机构、书籍作者和其他创意艺术家已经对使用他们的作品来训练人工智能系统的公司提起诉讼或寻求赔偿。

美联社表示，目前没有在其新闻报道制作中使用任何生成性人工智能。但它长期以来一直使用其他形式的人工智能。这包括一个自动产生企业盈利报告和一些体育报道的系统。

总部位于美国的搜索引擎谷歌也最近证实，它正在与主要新闻出版商就使用其开发的一种新的人工智能工具进行谈判，该工具可以帮助记者报道和撰写他们的故事。该项目最初由《纽约时报》报道。据法新社报道，该工具正在由《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》进行测试。

《纽约时报》称，这种人工智能工具——谷歌称之为Genesis——仍处于早期测试阶段。然而，据报道，该系统的演示让报纸官员在看到该工具的能力时感到“不安”。

谷歌的一位发言人在一份声明中证实，该公司已经与新闻出版商就提供基于人工智能的工具“来帮助他们的记者完成他们的工作”进行了讨论。据《纽约时报》报道，正在测试的工具旨在做一些事情，比如帮助记者选择标题和用不同的风格写作。

发言人补充说，这些工具并不意味着要“取代记者在报道、创作和核实”他们的故事中的重要角色。

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