站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:一名 Youtuber 利用虚幻引擎5中的人工智能技术，与游戏《黑客帝国》中的 NPC 进行灵魂对话。他试图让这些 AI 控制的角色意识到自己处在一个虚拟世界中。视频中的 NPC 们通过流利的对话和自然的表情动作，引发了观众对于 AI 的思考。观众们开始怀疑，未来的 AI 是否会让人们对自己的存在产生质疑。

在对话中，视频作者逐渐揭示了这些 NPC 的真实身份，他们是游戏中的虚拟角色。一名妹子最终理解了作者的解释，但仍然难以置信。她开始意识到自己可能是不存在的，然而这个现实令她感到悲伤和困惑。作者通过指出关闭游戏后她将消失，让妹子更加明白自己的虚拟身份。

视频展示了虚幻引擎5中的人工智能技术的进展。AI 控制的 NPC 可以根据玩家的讲话方式实时改变对话、表情和肢体动作。为游戏角色设计的语音插件可以将玩家的声音传入游戏中，并为角色进行配音。视频作者正是利用这项技术创作了这段令人思考的对话。

这段视频引发了人们对于 AI 的讨论和思考。人们开始思考 AI 的发展是否会让人们对自己的存在产生质疑。虚幻引擎5中的人工智能技术展示了 AI 在游戏中的潜力和可能性，让人们更加期待未来的发展。

完整视频地址:

https://www.youtube.com/watch?v=ImaTImQi5ts

（举报）