数千名作家要求AI聊天机器人所有者为使用作品付费

站长之家（ChinaZ.com）7月19日 消息:据techtarget报道，OpenAI、Stability AI、Alphabet等生成式AI的供应商正在应对生成式AI狂飙发展的后遗症。

在生成式AI工具如Dall-E、ChatGPT、Bard等发布后的几个月，最初的兴奋逐渐消退，因为一个新的恐惧在受到这些系统影响的创意人士中出现，这些系统可以自动生成文本和图像。

美国作家协会公开信最近，在7月17日，作家协会发布了一封由玛格丽特·阿特伍德、埃洛伊萨·詹姆斯和丽贝卡·威尔斯等知名作家签署的公开信，要求生成式AI运动的领导者改变他们使用艺术创作者的作品来训练生成式AI系统的方式。

作家团体呼吁生成式AI供应商的领导者通”以下方式来减轻对我们职业的损害:在生成式AI程序中使用受版权保护的材料之前获得许可，为过去和持续在生成式AI程序中使用作品的作者提供补偿，并为AI输出中的结果所带来的利益公平地补偿作者。

“我们不指望AI公司完全放弃现有的大型语言模型并重新开始，”作家协会首席执行官玛丽·拉森伯格说。“我们知道他们不会这样做。我们也知道法院不会让他们这样做。”

相反，协会提出了一种集体延伸许可，使AI公司能够为之前用于训练生成式AI系统的作者作品付费。该组织还要求美国国会制定法律，使作者能够选择不让他们的作品被用于训练AI系统。

延伸许可要求作者由一个组织代表，该组织将向AI供应商提供一揽子许可，为作者协商费用，并分配给他们，以便作者得到补偿。

这封信是在诸如OpenAI、Meta和Google等AI公司面临被指控侵犯版权材料的诉讼之际发出的。它也是在其他呼吁暂停开发AI系统和警告AI导致灭绝的呼声之中发出的。

美国版权法目前允许生成式AI作品受版权保护，只要它看起来与原始作品有显著不同。

然而，利坦说，许多供应商需要对追踪哪些作品受版权保护负责。

“所有这些人花了一生创造，有价值的，原创的内容，如果新的内容有原始内容的关键部分用来生成新的内容，他们应该得到补偿，”利坦继续说。“但是没有衡量标准。技术超越了规则。”

关注补偿 然而，对于作家兼三一学院英语副教授伊桑·拉瑟福德来说，补偿的想法令人不安。

“作者在他们的作品中需要受到版权法的保护，”拉瑟福德说。他补充说，虽然有必要呼吁加强与作家和AI相关的版权保护，但重点不应该只放在补偿上。

“我担心的是，他们关注的是他们将得到多少钱，因为AI正在使用他们的作品来建立自己，”他说。“这感觉像是一种目光短浅的担忧。”

虽然人工智能可能会创造出一些新的文学类型，让人类从创作过程中退出，但鲁瑟福说，作家们需要找到一种方法，让自己在人工智能面前不可或缺。然而，对于作家协会和拉森伯格来说，问题比报酬更深刻。

“这是关乎保护我们的文学和艺术，”她说。该组织希望人工智能内容被标记为由人工智能生成，并要求供应商披露他们用来训练内容的工具。

而报酬则可以让作者继续谋生并创造新的内容。如果没有新的人类内容，人工智能技术将没有新的材料来训练，并不得不自我训练。

“它变得简化了，”拉森伯格说。“它不再能很好地运作了。当然，人工智能公司也意识到他们需要新的内容。”

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