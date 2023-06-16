抖音：严格治理涉及“企业”“企业家”的虚假、侵权内容

站长之家(ChinaZ.com) 6月16日 消息:抖音发布《关于治理涉企不实信息的公告》称，将持续打击以造谣传谣、仿冒假冒为重点的不实信息内容，严厉处置相关违法违规账号。为了进一步严格治理涉及“企业”“企业家”的虚假、侵权内容，日前，平台上线了“涉企不实信息举报专区”，更好的推动涉企不实信息的治理。

此次上线的专区，明确了平台重点治理的内容，分别包括“假冒仿冒他人企业名称”“发布不实信息，攻击企业、企业家”等，具体内容如下:

1、假冒仿冒他人企业名称、注册商标、品牌等开设网站、注册账号、上架APP和小程序等。 2、假借企业、企业家名义从事违法违规活动，违规使用企业家姓名肖像等。 3、虚构企业家私生活话题，炒作企业家个人隐私。 4、以“网络兼职”“招聘写手”“市场营销”“负面舆论公关”“有偿删帖”等名义招募网络黑公关、从事黑灰产。 5、不当集纳企业负面信息、谋取非法利益，以及发布企业和企业家负面报道、评论后，以删帖、消除影响为名索要财物、开展商业合作等。 6、跨平台多账号密集发布不实信息，以此攻击企业、企业家。

用户可从“抖音规则中心”点击进入“涉企不实信息举报专区，进行反馈和举报。具体流程为:

1、个人主页---右上角【…】---【设置】---【抖音规则中心】---【涉企举报专区】。2、搜索“抖音安全中心”，进入页面后，点击【涉企举报专区】进入。

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