微软向AI初学者推出免费入门课 共24节课

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:最近，微软为AI初学者推出了一套免费的入门课程，该课程为期12周，共包含24节课。

这套课程将传授人工智能的不同方法、神经网络和深度学习、用于处理图像和文本的神经架构，以及一些相对不那么常见的人工智能方法。

此外，这套课程还包括为每个主题绘制的“知识要点漫画”，以及丰富多样的测验和实践项目。

课程地址:https://microsoft.github.io/AI-For-Beginners/

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