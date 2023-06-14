笔神作文称学而思AI大模型盗窃其数据 后者回应：数据调用均符合合同要求

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:针对“笔神作文称学而思AI大模型盗窃其数据”一事，学而思官方回应称，对笔神作文接口的调用，属于双方合同约定的正常合作范围，对笔神素材内容的使用均符合合同要求，并未用于合同以外的任何用途。

此外，对方在公开声明中提及学而思正在研发的数学大模型MathGPT以及学而思学习机“作文AI助手”，并主观揣测我方使用其数据用于两款产品的训练和研发，这与事实严重不符。

6月13日，@笔神作文 发布关于“学而思” AI大模型侵权事件的声明。

声明指出，自4月13日至17日，学而思通过非法使用“爬虫”技术，对笔神作文APP服务器数据进行了范围达258万次的非法访问和缓存，严重侵犯了笔神作文APP的数据权益。

针对此事，笔神作文已经启动司法程序，要求学而思支付1元赔偿金，公开道歉并删除已经获取的数据。

以下为学而思官方声明全文:

针对“笔神作文猜测学而思未经授权使用其数据”的声明，我们公布真实情况如下:

1、学而思和笔神作文于2020年12月开始合作，合作协议明确约定:笔神作文为学而思提供“笔神作文范文素材服务接口”，用于学而思相关服务中，每月保底费用包含的调用次数为百万次量级。合作至今，双方一直按照调用量进行正常结算。

2、我方对笔神作文接口的调用，属于双方合同约定的正常合作范围，对笔神素材内容的使用均符合合同要求，并未用于合同以外的任何用途。

3、对方在公开声明中提及学而思正在研发的数学大模型MathGPT以及学而思学习机“作文AI助手”，并主观揣测我方使用其数据用于两款产品的训练和研发，这与事实严重不符:

首先，MathGPT是专注于数学领域的自研大模型，没有任何作文相关数据;

其次，“作文AI助手”目前处于开发状态，尚未发布，该服务并未使用笔神作文的任何数据。

学而思一直尊重知识产权、重视知识产权保护，所有行为均严格按照合同约定履行。

笔神作文的公开声明已经对学而思品牌声誉造成了伤害，我们将保留追究其名誉侵权责任的权利。

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