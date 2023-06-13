GPT-4 生成的投资推介材料获资金支持概率高出人类 3 倍

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日消息:获得投资者资金对许多企业的成功至关重要。但这并不容易。商业人士经常向投资者展示精心准备的演示文稿，然而很多时候投资者并不感兴趣。而 ChatGPT 不仅可以帮助吸引投资者，还能使他们投入更多资金。

为投资者创建推介材料是一项艰巨的任务，因为它们必须以引人注目的方式展示公司的最新成就，以吸引投资。这涉及呈现一个思考周到、有前景的商业计划和发展轨迹。

使用 AI 聊天机器人来创建这些推介材料，特别是 GPT-4，可以大大减少所需的时间。虽然时间的节省令人印象深刻，但重要的是要考虑到最重要的方面——质量。

Clarify Capital（一家小型企业贷款机构）要求 250 名投资者和 250 名企业主对一组由人类创作和由 GPT-4 生成的推介材料进行评分，而参与者并不知道其中涉及到 AI。更有趣的是，人类创作的推介材料是过去成功获得资金支持的案例。

结果显示，与人类创作的推介材料相比，GPT-4 生成的推介材料在质量、关键要素描述和问题描述等方面更为有效。根据调查，投资者和企业主在阅读 GPT-4 的推介材料之后，投资的可能性是人类推介材料的三倍，他们认为 AI 生成的推介材料更具说服力，甚至有五分之一的专业人士表示愿意在 AI 生成的推介材料上再增加 1 万美元的投资。

该调查还测试了不同行业（包括金融、营销和投资）中的推介材料的有效性。毫不意外，不论是在哪个行业，GPT-4 生成的推介材料更成功地获得了投资。

该调查未透露使用的 GPT-4 基于哪个 AI 聊天机器人，但如果你有兴趣自己尝试 GPT-4，你可以免费使用 Bing 聊天，或者订阅 ChatGPT Plus。

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