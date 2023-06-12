Zoom 推出 Zoom IQ 功能：采用 OpenAI、Anthropic 等多个 AI 模型提升协作效率

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日消息:视频会议软件 Zoom 日前推出了 Zoom IQ 的重要功能，这是一个智能助手，通过生成式人工智能提升协作能力，释放人们的潜力。现在，这些功能已通过免费试用提供给选择计划的客户。Zoom 会议摘要和 Zoom 团队聊天撰写功能将帮助团队提高生产力，平衡工作日的优先事项，并更有效地协作。

Zoom 首席产品官 Smita Hashim 表示：「通过 Zoom IQ 的这些新功能的引入，一个令人难以置信的生成式 AI 助手，团队可以进一步提升日常任务的生产力，为创造性工作和扩大协作提供更多时间。」她还说：「大型语言模型没有一种适用于所有情况的方法，通过 Zoom 的联合 AI 方法，我们能够通过 Zoom 自己的模型以及合作伙伴的模型为客户和用户提供强大的功能。」

Zoom 的联合 AI 方法利用了其自己专有的大型语言 AI 模型，以及来自领先的 AI 公司（如 OpenAI 和 Anthropic）和特定客户自己的模型。通过灵活地结合多种类型的模型，Zoom 的目标是为客户多样化的需求提供最大的价值。

据介绍，首批 Zoom IQ 功能现已普遍提供给选择计划的 Zoom 客户进行免费试用：

会议摘要：Zoom 会议主持人现在可以使用 Zoom 自己的大型语言模型创建摘要，并通过 Zoom 团队聊天和电子邮件分享，而无需录制对话。主持人会收到自动摘要，并与与会者和未能出席的人分享，以提高团队协作和加快生产效率。 聊天撰写：Zoom 团队聊天用户现在可以使用生成式 AI 撰写功能，利用 OpenAI 的技术，根据团队聊天记录的上下文起草消息，还可以更改消息的语气和长度，重新表达响应以自定义文本建议。

Zoom 致力于赋予客户控制数据的工具。为了使用这些功能，客户需要进入 Zoom 管理控制台，并选择每个功能的免费试用。在选择时，客户还可以选择与 Zoom 共享数据的选项。帐户管理员可以随时更改此数据共享选择。客户数据不会用于训练第三方模型。

为了进一步帮助客户和用户，Zoom 将继续增强其产品的 Zoom IQ 功能。即将发布的下一组生成式 AI 功能将允许用户起草电子邮件内容、总结团队聊天记录、组织想法和起草白板内容。

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