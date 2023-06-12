球王梅西将在14日与淘宝主播李宣卓亮相直播间

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:据报道，梅西将于 6 月 14 日在遥望旗下淘宝主播李宣卓的直播间亮相，这也将是他此次中国之行中与粉丝互动的唯一机会。

日前，梅西抵达北京，应邀参加阿根廷与澳大利亚的友谊赛。出于安全考虑，相关部门取消了梅西此行所有线下交流活动，包括球迷期待已久的见面会。

据悉，球王梅西第八次来到了中国，同时也是第六次到访北京。

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