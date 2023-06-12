清博智能发布大模型“先问” 支持实时联网

站长之家（ChinaZ.com）6月12日 消息:6月10日，清博智能发布实时联网大模型“先问”。据了解，该大模型基于2000亿开源数据集、百万级专业人工数据集，具有数据可溯源、实时同步、可视化分析、多参数版本特点，支持本地化部署。

目前，“先问”还处在内测状态。

据了解，“先问”大模型的出品方，北京清博智能科技有限公司2014年成立，是一家以大数据、人工智能为技术底盘的科技公司。

清博表示，目前还正在开发应用在农业领域、能源领域的定制大模型。

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