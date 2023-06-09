商汤科技元萝卜AI下棋机器人将于6月14日发布

英伟达、加州理工学院、得克萨斯大学奥斯汀分校、斯坦福大学和亚利桑那州立大学的研究人员联合开发了一种程序化的机器人“Voyage”，它是第一个使用大型语言模型驱动的嵌入式智能体，被用于游戏《我的世界》中。Voyage使用GPT-4技术解决游戏中的问题，不断探索并学习新的技能，走出人工干预，从不断做出新的发现。相较于先前的业界最高成果，它能够利用自身的技能库获得3.3倍的独特道具数量，行驶距离达到了2.3倍构建工具的速度较快，构建工具的速度达15.3倍。