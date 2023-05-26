百度地图联合广西上线“广西热门打卡地”

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:广西壮族自治区文化和旅游厅已与百度地图合作，以地图形式为游客提供更直观、便捷的旅游服务。

从现在开始，广西的用户只需在百度地图上搜索“广西热门打卡地”，就可以查看广西著名的旅游景点，例如桂林的山水、阳朔的喀斯特地貌和龙脊的梯田。

而且，用户还可以在百度地图上搜索“广西旅游地图”，来查看其他旅客强烈推荐的必去打卡点。

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