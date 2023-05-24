马斯克：人工智能或将带来「富足时代」 AI 竞争应有「第三匹马」

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日消息:特斯拉首席执行官埃隆·马斯克再次对人工智能的危险性发表了看法，并发出了严厉的警告。

在华尔街日报 CEO 峰会上，马斯克表示：「高级人工智能有可能消除或限制人类的发展。」当被要求在稍后的采访中详细阐述这一评论时，马斯克表示他担心与人工智能的超速发展相关的「非良性」情景。

马斯克说：「我认为人工智能不会试图摧毁全人类，但它可能会对我们进行严格控制。」尽管如此，他推测「终结者」电影中詹姆斯·卡梅隆于 1984 年拍摄的致命时空旅行机器人的情节有「可能性非零」的机率发生。

马斯克沉思道，更有可能的情况是人工智能会控制各种技术，如计算能力、武器等，以确保「所有人的安全」，实际上充当一个「超级保姆」。

「比赛中的第三匹马」

尽管马斯克对人工智能的前景持谨慎态度，但这并不意味着他不涉足该领域，相反，他积极参与其中。

马斯克表示，微软与 OpenAI 的合作以及谷歌的 Bard 人工智能技术需要更多竞争。「比赛中应该有一匹重要的第三匹马。」马斯克表示，并表示他将很快有更多消息。

马斯克还表示，他试图效仿微软与 OpenAI 的合作模式，将他自己的人工智能初创公司 X.AI 与他的其他公司进行合作，尤其是 Twitter 和特斯拉。

除了合作伙伴关系，马斯克表示，要赢得人工智能竞争，需要大量的资金，仅从计算能力来看就需要至少 2.5 亿美元的服务器硬件投入。他说，除了资本，还需要人才、计算能力和数据这三个要素。他表示，拥有这三个要素的公司将获胜。

尽管对人工智能的发展表示了严重警告，马斯克相信特斯拉可能成为这一领域的赢家，并推崇该汽车制造商对人工智能和机器学习的巨大投入。马斯克表示，特斯拉的全自动驾驶软件目前正在测试阶段，将完全由神经网络 AI 模型进行端到端的控制。

监管和「富足时代」

马斯克说，不管你信不信，社会仍有时间通过监管来控制人工智能的影响。

由于人工智能「对社会和人类的深远风险」，马斯克是最近一封敦促暂停最先进人工智能系统开发的公开信的主要签署人之一，他认为现在是采取行动的时候了。

在 CEO 峰会活动中，马斯克是一位著名的政府干预怀疑论者，他呼吁以「洞察委员会」的形式进行监管，该委员会将由专家和政府官员组成，他们会不时开会并密切关注正在发生的事情在人工智能领域。

他说，洞察力委员会将有能力提出规则制定但不能制定规则，就像联邦航空管理局和食品药品管理局只能在某些情况下单方面发布规则一样。

但是，马斯克预测，人工智能不会导致完全反乌托邦的未来。相反，它可能会以非常低廉的成本创造商品和服务，从而迎来一个「富足时代」。马斯克推测，只有当这项技术被要求执行更高级的任务时，人类才可能处于危险之中。

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