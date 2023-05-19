调查显示超过 80% 的员工不相信人工智能可以取代他们

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日消息:有一天人工智能（AI）会让你的工作变得不再需要吗？日前一项由 ID Crypt Global 进行的近 1200 名英国办公室工人的调查发现，81% 的受访者不相信会出现这种情况。

调查表明，虽然 95% 的人听说过 AI，但 94% 的人没有为人工智能在工作场所取代他们的可能性做任何准备，例如学习新技能或寻找新行业工作。

在询问受访者 AI 在工作场所使用是否是积极的步骤时，45% 的人回答「是」，55% 的人回答「不是」。在对社会的广泛影响方面，47% 的人认为是「有伤害」的，36% 的人认为 AI 会带来好处，17% 的人不确定。

ID Crypt Global 的首席执行官兼创始人 Lauren Wilson-Smith 表示：

令人担忧的是，这么多人仍然不相信 AI 会影响他们的生活。目前，很明显 AI 将成为社会的主导力量，尤其是在工作场所。 有些工作，AI 将能够以比任何人类都更高的水平执行，并以更快且更便宜的方式完成。我们生活在一个资本主义的世界里，业界领袖不会忽视用机器替代人的好处。 这项调查结果的缺乏关注表明，我们需要提高人们对即将发生的事情的意识。也许政府应该努力让公众了解在未来 2-5 年内将会发生的所有事情。AI 的进展将会是快速和变革性的。 因此，虽然许多专家正在就如何控制 AI 进行详细的讨论以避免其失控，但少有人为帮助普通人提高意识并为人类创新与进化的这一重大时刻做好准备而采取行动。 如果有一天很多人因 AI 失去工作，52% 的受访者认为他们的雇主和政府有责任重新培训他们以接受 AI 未干扰的新工作。18% 的人说这个责任只应该由雇主承担; 16% 的人认为这是政府的工作; 14% 的人说每个人都应该确保他们自己能够与技术的崛起相适应。

完整的调查结果可在 Google Docs 电子表格上查看：

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vT6iP5f3qpEgFRVDQPN8h_7gY4WKSxKfnj2zosI0ITSft3ltMWhHRF7fW_b4HjkoUU3wITIWubgCi0U/pubhtml

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