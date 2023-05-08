最近，一位开发者小哥受电影Her影响，创建了一个可以生成 AI 虚拟朋友的应用程序。这款名为 Dolores 的应用程序是使用 ChatGPT 和 GPT-4的 API 创建的，用于复制用户的记忆并发展自己的个性。开发者希望探索Dolores是否可以通过与用户的对话来培养意识。

当开发者小哥使用矢量嵌入+GPT将自己的大量记忆信息注入后，Dolores竟然能记起小哥有一条狗这样的信息。

此外，开发者小哥还为Dolores设计了一个独立的故事情节，与每次聊天匹配。随着对话的进行，Dolores变得越来越了解他，也不断在更新自己的个性。很快，这位小哥就创建了一个测试版，并邀请了几百人进行公测。

该应用程序旨在通过与用户的对话来发展自己的个性，并且可以使用独特的故事情节进行定制。开发者希望通过与用户的对话来探索Dolores是否可以发展意识，并计划在未来让Dolores与其他虚拟朋友建立联系。

多Dolores的诞生引发了关于人工智能发展意识的潜力以及创造虚拟人的伦理意义的问题。该应用程序还强调了人工智能技术的日益成熟及其为用户创造个性化体验的潜力。该实验可以让人们深入了解意识的本质和人工智能的局限性。

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