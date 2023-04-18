苹果 iPhone 15 Pro 的 Action 按钮将在执行关机/强制重启时取代音量键

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日消息:据一位匿名消息人士称，苹果即将推出的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 机型将引入一个新的按钮组合，以关闭电源和强制重启设备，该消息人士声称在发布前了解有关智能手机的详细信息。

在 iPhone 14 等较新的 iPhone 机型上，用户目前通过同时按下侧面按钮和任一音量按钮来关闭他们的设备，而相同的按钮以另一种组合来执行硬重置（Hard Reset）。

然而，随着静音开关预计将被放弃，转而使用一个潜在的可定制的「Action 行动」按钮，根据这位 Twitter@analyst941 的泄密者的说法，后一个新按钮将在关闭/重置 iPhone 15 Pro 机型时承担音量按钮的作用。

「音量增大和电源按钮将不再用于关闭设备，或『强制重启』，」该泄密者在一条推文中称。「这个序列仍然存在，但组合将改为行动和电源键。」

在一条后续推文中，泄密者还声称，「动作」按钮将取代相机应用中用于拍照的音量增加按钮，通过力敏度功能，轻按即可自动对焦，重按即可拍照，重按/长按即可录制视频。

在这一点上，重要的是要对第二个关于力敏功能的说法持谨慎态度。其他几个消息来源指出，苹果在 iPhone 15 Pro 机型上遇到了电容式按钮的技术问题，现在将把它们推迟到以后的 iPhone 版本。值得一提的是，之前一直是准确的上市前信息来源的 @analyst941 对这一说法提出异议，他认为它们仍然会出现在 iPhone 15 Pro 上。

统一的音量按钮也是为固态技术计划的设计，但据说苹果选择坚持目前的设计，现在固态按钮已经被推迟了。

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