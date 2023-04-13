文旅部拟征求意见：未成年人非节假日禁玩剧本杀

近日，北京互联网法院审结了张某诉某公司网络服务合同纠纷案，法院认定原告张某作为完全民事行为能力人，在明知或应知平台规则的情况下，出于真实的意思表示购买了网络虚拟道具，后又提交案外未成年人的身份材料申请“未成年人误充值退款”，有违诚信原则与合同自治意思，最终判决驳回了原告张某的全部诉讼请求。原告的行为应视为对自身账号内财产性权益的自愿处分，被告平台并未侵犯其财产权益。