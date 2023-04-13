文旅部拟征求意见：未成年人非节假日禁玩剧本杀

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:今日，文化和旅游部发布了关于公开征求《剧本娱乐管理暂行规定（征求意见稿）》意见的公告。
征求意见稿明确，剧本娱乐活动应当设置适龄提示，其使用的剧本应当标明适龄范围;除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外，不得向未成年人提供剧本娱乐活动;
同时，不适宜未成年人的剧本娱乐活动，不得允许未成年人参与;
此外，不满十四周岁未成年人参与剧本娱乐活动的，应当由未成年人的父母或者其他监护人陪同。对难以判明是否未成年人的，应当要求其出示身份证件。
（举报）
超值！腾讯云轻量级云服务器3年只需388元，解锁更畅快的云端体验。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
文化和旅游部官方微博文旅之声+4+月+13+日发布消息，为了进一步强化剧本娱乐的管理，促使行业健康有序发展，文化和旅游部拟定了《剧本娱乐管理暂行规定》，向社会公开征求意见。征求意见稿指出，剧本娱乐活动应当有适龄提示，其使用的剧本应当标明适龄范围。剧本娱乐经营单位违反规定，违规接待未成年人的，由县级以上文化和旅游行政部门给予警告，没收违法所得�
文旅部等部门就加强电竞酒店未成年人保护工作公开征求意见。文旅部表示，专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域，容易产生未成年人沉迷网络等问题，属于不适宜未成年人活动的场所。文化和旅游行政部门、公安机关等有关部门有权依法对辖区内电竞酒店的电竞房实施监督检查，电竞酒店经营者应当配合，不得拒绝、阻挠。
网易游戏官方发布《关于清明节假期未成年人游戏限时的通知》称，未成年人可以在清明节假期当天的晚上20:00至21:00体验一小时游戏。
3月17日，据文化和旅游部官网消息，文化和旅游部、公安部、国务院未成年人保护工作领导小组办公室三部门联合发布公告，就《加强电竞酒店未成年人保护工作的通知》公开征求意见。《通知》指出，近年来，电竞酒店行业快速发展，在满足群众需求、扩大消费等方面起到了积极作用，同时也存在违规接待未成年人等引发社会关注的问题。《通知》要求，电竞酒店经营者，应当采取悬挂禁入标志、明确告知、查验有效身份证件并如实登记、安装图像采集设备、加强日常巡查等措施，拒绝接待未成年人。
近日，北京互联网法院审结了张某诉某公司网络服务合同纠纷案，法院认定原告张某作为完全民事行为能力人，在明知或应知平台规则的情况下，出于真实的意思表示购买了网络虚拟道具，后又提交案外未成年人的身份材料申请“未成年人误充值退款”，有违诚信原则与合同自治意思，最终判决驳回了原告张某的全部诉讼请求。原告的行为应视为对自身账号内财产性权益的自愿处分，被告平台并未侵犯其财产权益。
我国青少年睡眠障碍发生率已达26%。良好的睡眠对于青少年的生长发育、体力恢复和维持大脑正常运转至关重要，有助于改善记忆力。睡眠不好将增加罹患普通感冒和肺炎的风险，研究数据显示，每天睡觉时间少于7小时的人与每天睡眠8小时的人相比，患肺炎的风险增加了1.39倍，患普通感冒的风险增加了2.94倍。
今日，网易游戏官方发布关于清明节假期未成年人游戏限时的通知”根据国家新闻出版署《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》要求，结合国务院办公厅《关于2023年部分节假日安排的通知》的规定，2023年清明节假期期间和前后，网易游戏对未成年人游戏时间的限制如下：未成年人可以在当日20时至21时体验游戏的日期：3月31日、4月1-2日4月5日4月7-9日也就是说，在清明节假期当天，未成年人玩家只有晚上20:00至21:00一小时玩游戏的时间。根据官方2023年清明节放假安排通知：4月5日放假1天，与往年不同的是，今年清明节不用调休了。今年清明节放假1天，所以高速免费的时间也只有4月5日当天，具体时间为4月5日0:00-4月5日24:00。
在今日的国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家互联网信息办公室有关负责人介绍了2023年“清朗”系列专项行动的相关情况，专项行动将聚焦“自媒体”乱象、网络水军操纵信息内容、规范重点流量环节网络传播秩序等9方面问题开展整治。国家网信办组织开展13项“清朗”专项行动，累计清理违法和不良信息5430余万条，+处置账号680余万个，下架App、小程序2890余款，解�
为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法》，现向社会公开征求意见。《意见稿》中提出，利用生成式人工智能产品提供聊天和文本、图像、声音生成等服务的组织和个人，包括通过提供可编程接口等方式支持他人自行生成文本、图像、声音等，承担该产品生成内容生产者的责任；涉及个人信息的，承担个�
拜登政府正式发起征求公众意见的行动，以建立人工智能监管框架。美国商务部的国家电信和信息管理局+希望通过AI审核、评估、认证和其他工具，以建立公众对人工智能的信任。其中提到利用AI生成内容应当真实准确，采取措施防止生成虚假信息;提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据、优化训练数据来源的合法性负责等。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。
支持18bit三ISP、支持4K HDR视频拍摄骁龙7+ Gen2 是首款在骁龙 7 系中支持18bit三ISP（图像信号处理器）的准旗舰级芯片。它支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，暗光下也能带来更优秀的色彩表现能力。它最高支持高达 2000 万像素的照片拍摄，也支持4K HDR视频拍摄。
GPU和AI性能提升了100%骁龙7+ Gen2 的GPU采用了Adreno 660L，相比上一代骁龙 7 系芯片，GPU性能提升了100%。它还支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染等。骁龙7+ Gen2 的AI引擎采用了Hexagon 780L，相比上一代骁龙 7 系芯片，AI性能提升了100%。它还支持高通aptX骁龙畅听技术。
最高主频达到了2.91GHz，安兔兔跑分达100万分骁龙7+ Gen2 的CPU采用了ARM Cortex-X2 为基础的超大核，最高主频达到了2.91GHz，大核为2.49GHz，小核为1.8GHz。相比上一代骁龙 7 系芯片，CPU性能提升了50%1。据跑分网站显示，骁龙7+ Gen2 在Geekbench5 单核得分为 1100 多分，在安兔兔跑分中达到了 100 万以上。
是骁龙7+ Gen2 是高通于 2023 年 3 月 17 日发布的第二代骁龙 7 系移动平台，内部型号为SM7475-AB。它基于4nm工艺制造，采用1+3+ 4 的Kryo CPU架构，拥有强大的性能、图形、AI和影像能力，支持5G双待双通，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，采用骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
Redmi Note12 Turbo首发骁龙7+Gen2 首发机型是Redmi Note12 Turbo，考虑到骁龙7+Gen2是定位中端处理器，预计会在之后其他机型陆续使用这款处理器，包括国产性价比比较高的几个品牌都会推出搭载这个芯片的智能手机，具体的型号预计会在近期陆续公布。骁龙7+Gen2 采用了台积电4nm工艺，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，骁龙X62 5G基带。 相较于前代CPU性能提升超50%，GPU性能提升 2 倍。