互联网广告管理办法发布：互联网弹窗广告应当显著标明关闭标志

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:据央视新闻报道，近日，市场监管总局修订发布了《互联网广告管理办法》（以下简称《办法》），《办法》将于2023年5月1日起施行。
《办法》进一步明确了广告主、互联网广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者的责任;积极回应社会关切，对人民群众反映集中的弹出广告、开屏广告、利用智能设备发布广告等行为作出规范;细化了“软文广告”、含有链接的互联网广告、竞价排名广告、算法推荐方式发布广告、利用互联网直播发布广告、变相发布须经审查的广告等重点领域的广告监管规则;新增了广告代言人的管辖规定，为加强互联网广告监管执法提供了重要制度保障，也为互联网广告业规范有序发展赋予了新动能。
市场监管总局表示，将加强对各地市场监管部门的业务培训，做好对互联网平台企业及相关广告经营主体的行政指导，有效提升互联网广告监管能力和行业发展水平，增强各类广告经营主体依法合规经营意识，以高效能监管促进互联网广告业高质量发展。
弹窗广告方面，市场监管总局要求，以弹出等形式发布互联网广告，广告主、广告发布者应当显著标明关闭标志，确保一键关闭，不得有下列情形:
（一）没有关闭标志或者计时结束才能关闭广告;
（二）关闭标志虚假、不可清晰辨识或者难以定位等，为关闭广告设置障碍;
（三）关闭广告须经两次以上点击;
（四）在浏览同一页面、同一文档过程中，关闭后继续弹出广告，影响用户正常使用网络;
（五）其他影响一键关闭的行为。
启动互联网应用程序时展示、发布的开屏广告适用前款规定。
此外，不得以下列方式欺骗、误导用户点击、浏览广告:
（一）虚假的系统或者软件更新、报错、清理、通知等提示;
（二）虚假的播放、开始、暂停、停止、返回等标志;
（三）虚假的奖励承诺;
（四）其他欺骗、误导用户点击、浏览广告的方式。
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