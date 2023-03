董明珠:不能以薪酬高低定五险一金 有利于企业管理

意大利卡塔尼亚大学知名教授Polosa近期研究论文表示,相比卷烟,长期使用电子烟对肺部并无明显的损伤和变化。另一项由华盛顿大学调查的研究认为,改用电子烟的吸烟者身体健康状况更好,同时也拥有更健康的生活方式。参考文献Riccardo Polosa, Fabio Cibella, Pasquale Caponnetto,et al. Health Impact Of E-cigarettes: A Prospective 3.5-year Study Of Regular Daily Users Who Have Never Smoked, Scientific Reports,2017Rick Kosterman,Marina Epstein,Jennifer A.Bailey,et al. Is E-cigarette Use Associated With Better