董明珠:不能以薪酬高低定五险一金 有利于企业管理

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:五险一金缴纳金额一直是打工人非常关注的福利待遇之一。日前，董明珠表示，不能以薪酬高低定五险一金的观点引发了网友关注。

董明珠“两会”上提到个税方面的问题时，直言“建议把个人所得税起征点提高到10000元。”她表示，受疫情影响，企业营收下滑，带来员工降薪、减薪，对很多基层工作者来说，降薪叠加个税，生活质量下降。

另外，在企业为员工缴纳“五险一金”的标准上，董明珠称，“五险一金根据薪酬来变动，但是对一些中小企业来说，有些员工入职的时候直接跟企业说不用给我买，但是最后离职的时候反咬企业不给买‘五险一金’，结果企业被罚三倍。”她建议，无论工资待遇高低，五险一金都应该是同一个缴纳标准，这样不仅有利于企业管理，也让大家无空可钻。

值得一提的是，此前董明珠称一人一套房承诺不变的话题也引发很多网友热议。2月27日，格力电器董事长兼总裁董明珠在媒体采访会上向记者透露，格力此前作出的“集团员工一人分得一套房”的承诺不变。董明珠说:“我们之前第一批3700套本来已经分了，但是确实受到这几年特殊环境的影响。”针对近期网络上流传的“董明珠言而无信”的讨论，她本人回应:“这些恶意的言论不会动摇我们的决心，也不会干扰到我们的正常运行。”

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